Hamilton défend Vegas : Une course "meilleure" que beaucoup d'autres

Le retour de la Formule 1 à Las Vegas a fait l'objet d'une promotion intense de la part de la discipline, souhaitant en faire un événement à part entière de cette fin de saison déjà jouée sur le plan des titres mondiaux. Ce ramdam médiatique n'a pas manqué d'agacer une partie des fans et observateurs, estimant que le sport passait au second plan derrière les considérations commerciales.

Et les problèmes vécus dans la soirée de jeudi, avec l'incident de la valve en EL1 et le sort des spectateurs avant les EL2, ont jeté l'organisation et la discipline dans un tourbillon de polémiques et de critiques, quand ce n'est pas tout bonnement dans des procédures judiciaires.

La plus calme soirée du vendredi puis l'animée course du samedi ont-elles contribué à estomper cette première impression ? Le temps le dira, mais il est en tout cas apparu que les 50 tours du Grand Prix ont pu offrir, avec l'aide du Safety Car, beaucoup d'action sur un tracé pas forcément très relevé techniquement et aux températures basses mais offrant des opportunités de dépassement.

Lewis Hamilton, qui était déjà l'un des plus fervents défenseurs de cette épreuve avant la course, estime au sortir de cette dernière que le GP a été plus qu'à la hauteur sur le plan sportif : "La course a été formidable. C'était l'une des meilleures", a lancé le septuple Champion du monde.

Lewis Hamilton passant à côté de la Sphère.

"Beaucoup de gens, tous les médias, tout le monde a été si négatif à propos de cette course, du spectacle et de tout le reste, et je disais 'Laissons faire et voyons comment ça se passe'. C'est une course formidable ! C'est comme Bakou, mais en mieux."

À la question de savoir si sport et spectacle ont été bien équilibrés par la F1 sur cette manche, Hamilton de répondre : "Je n'ai pas vu de divertissement, donc je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas regardé cet aspect des choses."

"Mais comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de négativité sur le fait d'avoir trois Grands Prix aux États-Unis et des gens qui parlent de faire revenir de vieilles courses classiques en Europe. Mais cette course a été meilleure que sur la plupart des circuits où nous nous rendons. Je suis impatient de revenir et, je l'espère, de vivre une meilleure course l'année prochaine."

"Cette course a été meilleure que sur la plupart des circuits où nous nous rendons."

Sur le plan de sa propre course, justement, Hamilton était l'un des rares pilotes ayant choisi les pneus durs au départ. Toutefois, son envol a été perturbé par le tête-à-queue de Fernando Alonso devant lui et un contact avec Carlos Sainz à l'arrière, cela l'a relégué en 15e place à la fin du premier tour. Au 16e tour, au jeu des arrêts, il était en septième place quand un contact avec Oscar Piastri (un des autres pilotes partis en pneus durs) en fin de dépassement au virage 14 a entraîné une crevaison.

Contraint de chausser les mediums plus tôt que prévu, il est retombé à la 18e et avant-dernière place, avant de changer encore de pneus, pour terminer en durs, lors du Safety Car consécutif au contact entre Max Verstappen et George Russell. A partir de là, il est passé de la 17e à la huitième place à l'arrivée, avant d'être finalement classé septième grâce à la pénalité de Russell.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il aurait pu terminer plus haut que la septième place, il a répondu : "Je n'ai aucune idée de ce qui aurait été possible, mais je suis satisfait d'avoir au moins quelques points. Mais j'aurais pu monter sur le podium, c'est sûr."

Avec Mandy Curi et Filip Cleeren