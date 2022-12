Vettel : Revenir dans le paddock en tant que retraité sera "difficile"

Charger le lecteur audio

Après 15 années passées en Formule 1, avec quatre titres de Champion du monde à la clé, Sebastian Vettel a pris la décision de raccrocher le casque à l'issue de la saison 2022. Les hommages se sont multipliés à la suite de l'annonce de la retraite de l'Allemand, jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi qui a été la 299e et ultime course de Vettel en catégorie reine.

L'après F1 commence à peine pour Vettel, et l'ancien pilote devrait prendre ses distances avec le monde des Grands Prix au cours des prochains mois. Néanmoins, Vettel ne pense pas totalement couper les ponts et s'attend à assister aux courses, en tant que simple spectateur, dans le futur.

"Je suis sûr que je reviendrai à un moment donné pour jeter un coup d'œil", a-t-il expliqué au micro de Motorsport.com. "J'aime la F1, j'aime les gens [qui y travaillent]. Ce sera probablement difficile ou bizarre d'être [sur un circuit] et de ne pas rouler mais j'imagine que ça va arriver. Je n'ai pas encore de projets mais je suis sûr que ça se fera un jour."

Sebastian Vettel reçoit son prix aux Autosport Awards

"J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je veux faire et auxquelles je veux consacrer mon temps, ensuite je verrai ce qui se passera. J'imagine que l'on ne peut jamais dire jamais mais j'ai pensé à cette étape [de ma vie] pendant longtemps, ça me semble être la bonne chose à faire. J'ai donc très hâte de ce qui va arriver, même s'il n'y a rien de gravé dans le marbre."

Lors des Autosport Awards, Vettel a reçu le Gregor Grant Lifetime Achievement Award, un prix récompensant la contribution d'une personne au sport automobile tout au long de sa vie. "C'est un peu gênant, évidemment que je suis là depuis un moment mais peut-être pas aussi longtemps que toute une vie !" s'est amusé Vettel.

"Quand même, j'ai eu le grand privilège de connaître et de travailler avec beaucoup de gens et de passer de si bons moments sur la piste et en dehors. Il y a probablement beaucoup de choses qui vont me manquer. [Ce prix] veut dire beaucoup pour moi. J'ai déjà un trophée similaire pour récompenser le pilote de l'année, alors je vais l'ajouter et probablement le mettre au-dessus."