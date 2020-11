Audi va quitter la Formule E et prépare son retour aux 24H du Mans !

C'est un coup de tonnerre pour la Formule E, et une nouvelle qui aura un retentissement important à une plus large échelle. Alors que la saison 2020-2021 n'en est qu'à ses premiers balbutiements, avec des essais officiels qui ont eu lieu le week-end dernier, Audi a annoncé son retrait de la catégorie à l'issue de la prochaine campagne. Le constructeur allemand va délaisser une discipline sur laquelle il avait énormément misé pour initier une réorientation complète de son programme compétition.

Audi est impliqué depuis la création du championnat de Formule E mais a d'abord joué un rôle de soutien auprès de l'équipe Abt, avant de s'engager avec son écurie d'usine en prenant les commandes de l'équipe en 2017. Cette arrivée plus officielle faisait suite à l'arrêt du programme LMP1 de la marque aux anneaux, qui a également mis fin à sa présence officielle en DTM cette année.

Tandis que Mahindra Racing est devenu ce lundi le premier constructeur à s'engager dans le futur cycle technologique de la Formule E, Audi fait donc le choix inverse en ne prolongeant pas le contrat qui le liait à la discipline jusqu'au terme de la saison 7. La firme d'Ingolstadt a pourtant consenti un certain nombre d'efforts pour son actuel programme, puisque la monoplace e-tron FE07 présentée la semaine dernière est la première à être équipée d'un groupe propulseur intégralement conçu par la marque. Celui-ci continuera toutefois d'être fourni pour des équipes clientes.

"À la fin de la saison 7 [2020-2021], nous stopperons notre engagement en Formule E avec une équipe officielle Audi", confirme à Motorsport.com, Allan McNish, directeur de l'équipe. "Nous continuerons à soutenir des équipes clientes pendant la saison 8. Pour la saison 7, nous sommes encore concentrés au maximum. Cela ne change rien à ce niveau. C'est juste que notre équipe d'usine s'arrêtera sous cette forme fin 2021."

Le retrait de la Formule E ouvre inévitablement une autre séquence, à savoir celle de lancer de nouveaux projets pour l'avenir sportif d'Audi. La marque va préparer un prototype novateur pour s'engager sur le Dakar en 2022 avec un véhicule électrifié et, dans le même temps, les jalons d'un futur programme Endurance vont être posés. "Nous nous préparons intensivement à nous engager dans la nouvelle catégorie LMDh, avec des courses majeures comme les 24 Heures de Daytona et les 24 Heures du Mans", confirme Julius Seebach, qui va succéder à Dieter Gass à la tête des opérations sportives. "Le message important à adresser à nos fans est que le sport automobile continuera à jouer un rôle important chez Audi."

Le futur règlement LMDh viendra s'ajouter au LMH à partir de 2022 ou 2023. Cette annonce marque donc la perspective du retour d'un acteur majeur et historique en WEC et aux 24 Heures du Mans, où Audi a triomphé pas moins de 13 fois entre 2000 et 2014.

L'Endurance s'apprête à tourner l'an prochain une large page de son histoire avec la fin du LMP1 et l'arrivée dans un premier temps des Hypercars. Toyota est le seul constructeur engagé pour 2021, aux côtés des projets plus indépendants de Glickenhaus et ByKolles, tandis que Peugeot prépare une Hypercar pour 2022. C'est à cet horizon que le LMDh devrait être introduit, formule imaginée pour établir une convergence avec l'IMSA aux États-Unis. Le LMDh repose sur le principe d'un châssis LMP2 équipé d'une motorisation hybride et dont l'aérodynamique permettrait l'ajout des codes stylistiques voulus par un constructeur.