Le calendrier 2019-20 définitif dévoilé par la FIA

Confirmé lors de la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile à Cologne ce vendredi, ce calendrier évite l'un des conflits de date avec le WEC, où courent de nombreux pilotes de Formule E – en l'occurrence la date du 14 décembre, qui tombait en même temps que les 8 Heures de Bahreïn et pour laquelle aucun circuit n'avait été annoncé.

L'autre piste à confirmer, celle du 21 mars, est finalement Sanya, comme l'avait prédit Motorsport.com. Mais la date n'a pas évolué, et cet E-Prix aura donc lieu en même temps que les 1000 Miles de Sebring en WEC.

La décision d'écarter Hong Kong du calendrier fait suite aux manifestations et au soulèvement de la population ces derniers mois : une exécution sans accroc de la course, notamment quant à la construction du circuit, n'était pas assurée. Cette épreuve a été remplacée par Marrakech, qui accueillera donc un quatrième E-Prix, le 29 février – la veille de la date initialement prévue pour Hong Kong. Selon nos informations, Hong Kong ne devrait être absent qu'un an.

Le Conseil Mondial a également confirmé que le premier E-Prix de Jakarta allait avoir lieu le 6 juin, quatre semaines après Séoul le 3 mai. L'arrivée de la manche indonésienne a plusieurs conséquences : Berlin passe du 30 mai au 2 juin, New York du 20 juin au 11 juillet.

Par conséquent, l'E-Prix de Berlin n'aura pas lieu en même temps que le meeting d'Igora en DTM, mais celui de New York est désormais prévu le même week-end que le rendez-vous du Norisring dans le championnat allemand des voitures de tourisme. Robin Frijns et Nico Müller, qui courent pour Audi outre-Rhin, seront affectés ; le pilote Envision Virgin Racing devrait donner la priorité à la FE, tandis que Müller, rookie chez Dragon dans le championnat tout électrique, fera l'impasse sur l'E-Prix de New York.

Ce calendrier de 14 courses est en tout cas le plus long de l'Histoire de la Formule E.

Calendrier 2019-20 de Formule E