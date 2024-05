Da Costa tout en maîtrise à Shanghai, Nato 3e

Jake Hughes s'est offert la pole position de ce second E-Prix de Shanghai de la saison, pour 0"001 devant Stoffel Vandoorne. Le leader du championnat, Nick Cassidy, s'élance cinquième devant son équipier Mitch Evans, alors que son dauphin Pascal Wehrlein est 13e.

Au départ, Vandoorne prend la tête. Les premiers attack modes sont déclenchés dès le troisième tour, par une bonne moitié du peloton. Quand le Belge l'actionne à son tour au passage suivant, cela offre la tête de l'épreuve à Norman Nato. Malgré la prise de son second mode attaque, le Français reprend vite les commandes dans le septième tour. Dès le premier tiers de course, une écrasante majorité de pilotes ont déjà activé l'attack mode à deux reprises.

En fin de 11e tour, Wehrlein pénètre dans la voie des stands en raison d'une crevaison à l'arrière gauche, consécutive à un contact avec Sam Bird. Il repart, mais évidemment bien loin du peloton. Pendant ce temps, Nato est toujours aux commandes au moment de la mi-course. C'est à ce moment-là que les luttes commencent à véritablement se muscler dans le peloton.

António Félix da Costa s'empare de la tête au 16e des 28 tours, devant Nato, Hughes, Cassidy et Vandoorne. La lutte s'engage derrière le Portugais qui parvient tout de même à conserver de l'énergie en dépit de sa position. Le rythme hausse nettement à un peu plus d'une demi-douzaine de tours de la fin.

Comme souvent à l'approche de la fin de course, les Jaguar sont les mieux placées en énergie, avec Cassidy quatrième protégé par Evans cinquième, mais Da Costa a fait le nécessaire pour se mettre à l'abri. Le pilote Porsche s'impose sans être inquiété dans les ultimes boucles, devant Jake Hughes et Norman Nato. Quatrième, Nick Cassidy signe une excellente opération puisque Pascal Wehrlein est seulement 20e et Oliver Rowland dixième.

