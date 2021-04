De Vries vainqueur, la course tourne à la farce

Initialement auteur de la pole position, Stoffel Vandoorne a été relégué en fond de grille sur le Circuit Ricardo Tormo à cause d'une... faute de frappe, et c'est António Félix da Costa qui a hérité du premier emplacement devant Maximilian Günther, Alex Lynn et Sébastien Buemi. Les leaders du championnat, Sam Bird et Mitch Evans, s'élançaient 20e et 17e respectivement.

La course s'annonçait intéressante au niveau stratégique sur la piste la plus rapide de l'Histoire de la Formule E avec la nécessité d'une gestion de l'énergie encore plus drastique. Sans surprise compte tenu de ce que l'on a vu à Rome, le départ a été donné sous Safety Car.

Le classement n'a pas évolué jusqu'à la fin du premier tour de course effective, où Norman Nato a attaqué André Lotterer pour la cinquième place, par l'intérieur dans l'avant-dernier virage, les deux hommes abordant la chicane au coude-à-coude... et la Porsche venant percuter, devant elle, la Nissan de Sébastien Buemi ! Ce dernier a été contraint à l'abandon, tandis que Lotterer a chuté au neuvième rang et a écopé d'un drive through quelques instants plus tard.

La course a été neutralisée par Full Course Yellow puis par la voiture de sécurité. Félix da Costa menait devant Günther, Lynn, De Vries, Nato et Rowland. De Vries n'a toutefois pas tardé à prendre l'avantage sur Lynn et Günther pour s'emparer de la deuxième place, tandis que Nato a rapidement chuté au huitième rang. Félix da Costa, quant à lui, a creusé un écart de cinq secondes en l'espace de quelques tours.

Le top 6 a activé le mode attaque quasi simultanément, à l'exception de Günther en premier. Le pilote BMW s'est ainsi fait dépasser par Rowland et Sims lorsqu'il a perdu ce boost de 35 kW... avant que sa monoplace lui échappe au freinage et qu'il se retrouve ensablé dans les graviers ; c'était l'abandon.

La Safety Car est ainsi intervenue à nouveau à la mi-course, avec Félix da Costa en tête devant De Vries, Lynn, Rowland et Sims. Evans, Vandoorne et Bird étaient déjà remontés aux 12e, 13e et 15e rangs.

Le drapeau vert a été agité avec 20 minutes et demie + 1 tour au compteur, et Sims a fait l'extérieur à Rowland au premier virage grâce au mode attaque, s'emparant de la quatrième place. Le pilote Nissan a de nouveau activé l'attack mode peu après, tout comme Lynn. De Vries a fait de même au tour suivant... juste au moment où la course a, encore une fois, été neutralisée par la voiture de sécurité ! En effet, Sérgio Sette Câmara a été percuté par Evans et s'est immobilisé dans les graviers tandis que le Néo-Zélandais, remonté dans les points, est rentré au stand pour abandonner. Juste avant, Vandoorne était sorti de piste dans l'avant-dernier virage avant de tasser Nico Müller dans les graviers à la chicane, ce qui lui a valu cinq secondes de pénalité.

Il restait dix minutes + 1 tour lorsque la course a repris ses droits, et Félix da Costa devait activer le mode attaque une dernière fois ; la Portugais a parfaitement joué le coup en utilisant son Fanboost pour creuser l'écart avant d'activer le bonus de 35 kW en conservant de justesse la tête de la course face à De Vries. Pendant ce temps, Wehrlein a perdu quatre places coup sur coup, tout comme Nato quelques instants plus tard, tandis qu'il a suffi de quatre minutes pour qu'un accrochage de Lotterer avec Mortara entraîne une quatrième intervention du Safety Car.

Chaos à l'arrivée

Clairement, finir la course allait être compliqué pour certains pilotes en raison de l'énergie soustraite sous SC, notamment Nato avec 1% restant à l'entame de l'avant-dernier tour sous drapeau vert. Seuls De Vries, Müller et Vandoorne étaient (relativement) à l'aise côté consommation, et le Néerlandais s'est emparé de la tête de la course au début du dernier tour. Tous les concurrents ont fini la course au ralenti, beaucoup atteignant 0% de batterie avant de franchir la ligne d'arrivée.

Ainsi, tandis que Félix da Costa avait entamé l'avant-dernier tour en tête devant De Vries, Sims, Rowland, Frijns, Cassidy et Lynn, le classement officiel à l'arrivée est tout autre : seuls 12 pilotes sont classés. Müller et Vandoorne se sont propulsés sur le podium aux côtés de De Vries, alors qu'ils partaient 22e et 24e et étaient hors du top 10 trois minutes avant l'arrivée ! Comble du ridicule, même le Belge a déclaré : "J'ai l'impression que je ne devrais pas être là..."

Cassidy a pris la quatrième place, suivi par Rast, Frijns, Félix da Costa, Lynn, Bird et Di Grassi. Dennis et Vergne fermaient la marche, avec un dernier tour qui a duré près de six minutes pour le Français ! En conséquence, De Vries prend la tête du championnat avec 57 points au compteur, devant Vandoorne (48), Bird (45) et Frijns (43)... pour l'instant, du moins : Félix da Costa, Lynn, Bird, Vandoorne et di Grassi font l'objet d'enquête des commissaires pour des infractions liées à l'énergie et au mode attaque.

E-Prix de Valence 2021 - Course 1