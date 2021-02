La piste de l'E-Prix de Diriyah modifiée tardivement

Diriyah va accueillir deux courses en ouverture de la septième saison du Championnat du monde de Formule E les 26 et 27 février prochains, des épreuves qui seront également les toutes premières en nocturne pour la compétition électrique. Le circuit de deux kilomètres et demi a toutefois été modifié à l'aube de ce meeting, comme l'explique Sébastien Buemi à Motorsport.com.

"Ils ont un peu amélioré la sortie des stands : avant, quand quelqu'un sortait des stands, il ne voyait pas ceux qui étaient sur la piste", détaille le Suisse. "Là, ils ont bougé un tout petit peu les murs. Après, il y a une chicane qui était déjà rapide et qu'ils ont faite très, très rapide dans la descente. Ils ont ouvert au maximum les murs. Et après la longue ligne droite suivant le départ, il y avait une partie où on coupait un peu la piste ; ils ont mis des murs pour qu'on ne coupe plus."

D'après nos informations, ces modifications ont été faites en lien direct avec celles apportées par les collectivités locales à la chaussée empruntée par la piste. Les écuries de Formule E en auraient été informées en fin de semaine dernière, ce qui ne leur a laissé que très peu de temps pour s'exercer sur le simulateur avec une version adéquate du circuit.

Chez Nissan e.dams, justement, la nouvelle piste allait être prête aux alentours de 14h ce lundi, sur le simulateur situé à l'usine de Ruaudin. "Ce sont des petits changements, mais c'est important de faire la préparation sur le simulateur sur la vraie piste, la plus représentative possible", explique Buemi. "Comme le document a été envoyé vendredi, ceux qui fabriquent la piste y ont passé tout le week-end pour qu'elle soit prête le plus vite possible."

"Ils essaient de limiter les coûts en disant qu'ils ne vont donner la piste que 14 jours avant, mais en fin de compte, je n'ai pas l'impression que ça limite quoi que ce soit : après, tout le monde bosse comme des fous, vous voyez." Et la situation devrait se reproduire pour l'E-Prix de Valence sur le Circuit Ricardo Tormo, en avril prochain.

Avec Matt Kew