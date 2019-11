Soutenez le lancement de la collection de montres SHIFT Giorgio Piola

L'artiste technique Giorgio Piola, spécialisé dans la vulgarisation des aspects techniques les plus détaillés de la Formule 1 depuis des décennies, a lancé une nouvelle campagne de financement sur Kickstarter afin de permettre aux fans de la discipline d'acheter en avant-première une ou plusieurs montres de la nouvelle collection et recevoir un cadeau exclusif.

Piola, l'un des observateurs ayant assisté au plus de Grands Prix de l'Histoire de la F1 sur le terrain, lance en effet sa nouvelle collection de montres baptisée SHIFT, une édition limitée tout d'abord réservées aux soutiens de l'initiative sur le site de crowdfunding Kickstarter.

La campagne lance les montres SHIFT au prix unitaire de 333$ (290€). Ces pièces de haute précision sont fabriquées en Suisse et arborent des chronographes Ronda 5040.D mensurant jusqu'au dixième de seconde, et intègrent la date et l'affichage des secondes. Le cristal anti-reflets est un alliage de saphir résistant, complété par un boitier en acier inoxydable à la finition chirurgicale.

La collection SHIFT sera disponible en quatre couleurs : noir, bleu, vert et rouge. La montre mesure 46.5mm de diamètre et a une épaisseur de 15mm.

Giorgio Piola watch - Blue Photo by: Motorsport.com Giorgio Piola watch - Black Photo by: Motorsport.com Giorgio Piola watch - Black Photo by: Motorsport.com

Votre don fait sur Kickstarter permettra à cet excitant projet de se matérialiser. Les soutiens recevront en plus de leur(s) montre(s) acquise(s) à un tarif réduit des cadeaux exclusifs inspirés du monde de la F1, dont des illustrations techniques du maitre.

"Il y a beaucoup de parallèles entre le monde de la course automobile et celui des montres", commente Giorgio Piola. "Les deux se basent sur de l'ingénierie mécanique, la performance et la beauté. Ma carrière en Formule 1 et mon amour des montres m'ont inspiré pour traduire cette passion de la course en une montre. Je souhaite offrir à mes admirateurs et tous ceux qui aiment le sport automobile une opportunité d'avoir une montre qui reflète leur la précision, l'excitation et la beauté de ce qui fait la Formule 1".