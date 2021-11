Le Mans Virtual Series par Motorsport Games : troisième manche ce week-end

Miami, Floride - 12 novembre 2021 - Les 8 heures du Nürburgring auront lieu ce week-end et seront la course la plus longue des Le Mans Virtual Series à ce jour. Le Mans Virtual Series est une association entre Motorsport Games et l’Automobile Club de l’Ouest. La troisième des cinq manches de la saison 2021-22, qui prendra fin avec les 24 Heures du Mans Virtual en janvier 2022, sera le plus grand défi pour les 114 pilotes professionnels de simracing. Les 38 prototypes et GTE engagés (liste des engagés ICI) se retrouveront sur le célèbre circuit de la Nordschleife, long de 21 km, en Allemagne. Avec plus de 100 virages, des montées et descentes impressionnantes, des passages à l’aveugle et de faibles zones de dégagement, ce circuit peut facilement surprendre, même les pilotes les plus expérimentés. Les spectateurs peuvent s’attendre à beaucoup d’action.

Le direct sera commenté par la voix du Championnat du monde d’Endurance FIA, Martin Haven, ainsi que par Chris McCarty et Lewis McGlade. La retransmission débutera le 13 novembre à 13h30. Tous les détails pour suivre la course ci-dessous et sur le visuel.

Les deux premières manches du Championnat du monde eSport d’Endurance ont été fortement animées, avec des courses serrées et imprévisibles dans les catégories LMP et GTE. La voiture Floyd ByKolles Burst n°4 possède actuellement une petite avance de deux points en tête du classement LMP. Cependant, le vainqueur de Spa, la Team Redline n°123 et ses pilotes, dont Felix Rosenqvist (INDYCAR) et Bono Huis (champion rFactor2 Formula Pro Series 2021) vont tout faire pour remporter une deuxième victoire consécutive. Chassés de près par la Williams GPX Rebellion n°22, qui comptera dans ses rangs le pilote réserve du team Williams F1, Jack Aitken. Dans la catégorie GTE, c'est encore plus serré, avec la Porsche Esports Team n°91 et la BMW Team Redline n°71, toutes deux en tête du classement et donc à égalité de point après une victoire et une seconde place chacune. Les Aston Martin, Corvette et Ferrari se battront toutes pour marquer des points ce week-end. Cette catégorie devrait être plus disputée que jamais.

Le Mans Virtual Series réunit des pilotes professionnels tels que Jenson Button, Álex Palou, Stoffel Vandoorne et Louis Delétraz, ainsi que plusieurs pilotes internationaux de simulateur pour disputer les cinq courses d’Endurance. Chaque course dure entre 4 et 24 heures et se terminera par les 24 Heures du Mans Virtual, qui se dérouleront en direct lors du salon Autosport International à Birmingham, au Royaume-Uni, en janvier 2022.

Les horaires pour suivre tout le week-end en direct et sans interruption :

Vendredi 12 novembre

19h : Qualifications (non disponible sur les chaînes du WEC ou des 24 heures du Mans)

19h10-19h30 : Qualifications GTE

19h40-20h : Qualifications LMP

Samedi 13 novembre

10h-12h : Warm-up

13h30 : Le Mans Virtual Series Show

14h : 8 Heures du Nürburgring, la course