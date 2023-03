Michelin - L'histoire au service de l'innovation

Charger le lecteur audio

En 1891, les frères Michelin ont inventé le premier pneu démontable, qui permet aux conducteurs de changer leurs pneus facilement en cas de crevaison. Cette innovation a révolutionné l'industrie automobile et a valu à la marque Michelin une grande renommée.

Au fil des années, Michelin a continué d'innover dans le domaine des pneumatiques, en développant des pneus radiaux en 1946, des pneus sans chambre à air en 1949, et des pneus à faible consommation d'énergie en 1992. La gamme de pneus du fabricant de Clermont-Ferrand est aujourd'hui très vaste et permet à chaque automobiliste de choisir son pneu Michelin, en fonction de ses besoins.

En plus des pneus, Michelin produit également des cartes et des guides de voyage, ainsi que des équipements pour la restauration et l'hôtellerie.

La marque Michelin est également connue pour le Guide Michelin, un guide gastronomique qui a été créé en 1900 pour aider les automobilistes à trouver des restaurants en France. Le guide attribue des étoiles aux restaurants pour leur qualité, et est aujourd'hui considéré comme l'une des références les plus importantes dans le domaine de la gastronomie.

Au fil des années, Michelin est devenu une entreprise internationale, avec des usines et des filiales dans le monde entier. Elle emploie aujourd'hui plus de 127 000 personnes et est l'un des leaders mondiaux de l'industrie des pneumatiques.

Les records de Michelin en sport automobile

Michelin a établi de nombreux records en sport automobile au fil des années, faisant rayonner le Bibendum à travers le monde.

Michelin est l'un des fabricants de pneus les plus titrés de l'histoire de la Formule 1. La marque a remporté 189 victoires en Grand Prix, 26 titres de champion du monde des constructeurs et 27 titres de champion du monde des pilotes.

En 1998, Michelin remporte les 24 Heures du Mans avec la Porsche 911 GT1 équipée de pneus Michelin. Cette victoire a marqué le début d'une série de succès pour Michelin aux 24 Heures du Mans. De 2000 à 2006, la firme française a remporté la mythique course à sept reprises.

En 2005, Michelin se trouve sur les trois premières places du podium aux 24 Heures du Mans avec les équipes Audi, Pescarolo et Courage équipé des pneus de Clermont-Ferrand.

En 2006, Michelin a remporté tous les Grands Prix de Formule 1 de la saison, une performance qui n'avait encore jamais été réalisée. Depuis la saison 2011, la F1 ne fait plus appel qu'à un seul équipementier pour la totalité de la grille de F1.

Michelin a également connu de nombreux succès en rallye, remportant des titres de champion du monde avec des équipes comme Citroën, Peugeot et Toyota.

Ces performances exceptionnelles ont consolidé la réputation de Michelin en tant que leader de l'industrie des pneumatiques pour les véhicules de compétition.

Michelin puise dans son histoire pour se tourner vers l'avenir

La firme française est fortement impliquée dans le développement des véhicules électriques. En tant que leader de l'industrie des pneumatiques, Michelin a développé une gamme de pneus spécialement conçus pour répondre aux besoins des véhicules électriques.

Les pneus dédiés aux véhicules électriques sont conçus pour offrir une faible résistance au roulement, ce qui permet d'optimiser l'autonomie des véhicules électriques en utilisant la consommation d'énergie. Michelin a également développé des pneus capables de supporter le poids supplémentaire des batteries des véhicules électriques, tout en offrant une bonne adhérence sur routes mouillées.

Michelin travaille également en étroite collaboration avec les constructeurs de véhicules électriques pour développer des solutions de pneus sur mesure pour leurs modèles. Par exemple, le fabricant de pneus français a travaillé avec Tesla pour développer des pneus spécialement conçus pour la Model S, qui offrent une meilleure adhérence, une faible résistance au roulement et une longue durée de vie.

En dehors de la production de pneus, Michelin est également impliqué dans le développement de technologies pour les véhicules électriques. Par exemple, la société a développé un prototype de pneu qui peut produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, ce qui pourrait permettre aux véhicules électriques de recharger leurs batteries en roulant.

Dans l'ensemble, l'implication de Michelin dans le développement des véhicules électriques traduit la vision de la société d'être un acteur majeur de la transition vers une mobilité plus durable et respectueuse de l'environnement.