John Andretti est décédé

Après avoir débuté sa carrière en monoplace, John Andretti avait remporté une manche d'endurance en IMSA à Watkins Glen, en 1986, au volant d'une March-BMW qu'il partageait avec Davy Jones, puis il s'était imposé aux 24 Heures de Daytona en 1989 aux côtés de Bob Wollek et Derek Bell à bord d'une Porsche 962.

En monoplace, il avait remporté la manche d'ouverture du championnat CART à Surfers Paradise en 1991. Quelques semaines plus tard à Milwaukee, il avait terminé deuxième derrière son cousin Michael mais avait devancé son oncle Mario pour un podium historique et 100% Andretti. Il avait ainsi bouclé le championnat à la huitième place, tout comme la saison suivante.

Au milieu des années 90, John Andretti avait davantage dédié sa carrière à la course en NASCAR, avec des victoires à Daytona en 1997 et à Martinsville en 1999, avant de relever à nouveau le défi de l'Indy 500. Il compte au total 12 participations aux 500 Miles d'Indianapolis, de 1988 à 1994 puis de 2007 à 2011, avec pour meilleur résultat la cinquième place en 1991.

"Les qualités de John Andretti derrière n'importe quel type de voiture de course étaient admirées par ses millions de fans à travers le monde, et il a toujours rendu cette loyauté et cette gentillesse pour devenir l'un des pilotes les plus populaires de sa génération", a réagi Mark Miles au nom de l'IndyCar et du circuit d'Indianapolis. "Mais la véritable mission de John était d'aider les autres, que ce soit à travers ses heures passées sans compter pour des œuvres caritatives, notamment avec le Riley Children's Hospital à Indianapolis, ou à travers la campagne de dépistage du cancer du côlon qu'il a lancée en avril 2017 après avoir été diagnostiqué pour un cancer. L'attitude positive de John et son altruisme tout au long de son courageux combat nous ont tous inspirés et ce sera un héritage qui se poursuivra éternellement."