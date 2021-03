Les 24 Heures du Mans 2021 sont reportées !

Pour la deuxième année consécutive, les 24 Heures du Mans ne se tiendront pas en juin. La rumeur était dans l’air depuis quelques jours et l’information a été officiellement confirmée ce jeudi par l'Automobile Club de l’Ouest (ACO). La date des 21 et 22 août se substitue aux 12 et 13 juin initialement prévus.

Cette annonce s’inscrit dans le contexte d’une grande incertitude concernant l'avenir à court terme en raison de l’épidémie de COVID-19 en France et d'un manque de visibilité des instances, ainsi que face au faible nombre de spectateurs autorisés (5000). En repoussant au mois d’août, l’ACO espère pouvoir profiter d’une période d’accalmie de la crise sanitaire, notamment grâce à la campagne de vaccination, et donc l'accueil d'un public en plus grand nombre sur le tracé sarthois.

L'an passé déjà, dans un contexte de sortie du confinement et d'incertitudes face à la situation, les 24 Heures du Mans avaient été repoussées au mois de septembre, où elles s'étaient finalement tenues à huis clos. Pour 2021, le mois de septembre comptait déjà dans le cadre du Championnat du monde d’Endurance l’épreuve de Fuji (26 septembre), c’est donc août qui a été choisi.

"Cette décision, bien que difficile à prendre, est la plus adéquate", déclare Pierre Fillon, président de l'ACO. "Nous n'imaginons pas organiser pour la seconde année consécutive les 24 Heures du Mans sans spectateurs. Il est alors de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif indispensable tout en garantissant aux concurrents une visibilité sur l'ensemble de la saison. Nous travaillons sans relâche pour proposer un évènement sûr, apportant les garanties nécessaires et indispensables sur le plan sanitaire. Le spectacle s'annonce palpitant en piste, avec l'arrivée de la nouvelle catégorie Hypercar."

Après une édition 2020 où la bataille pour la victoire s'est résumée à un duel peu équilibré entre Toyota et Rebellion, les 24 Heures du Mans 2021 mettront effectivement aux prises les hypercars conçus par Toyota et Glickenhaus, et une Rebellion R13 rebadgée Alpine A480, engagée par l'écurie tricolore, qui est exploitée par Signatech.

En revanche, on ne sait pas quel impact aura ce changement de date sur le projet d'un retour aux 24 Heures pour Chevrolet, l'écurie Corvette Racing (GTE Pro) ayant dû faire l'impasse sur la course de l'an passé en raison de son report. Le constructeur américain a montré son souhait de faire Le Mans en engageant une Corvette C8.R pour la manche de l'Algarve en WEC, mais la nouvelle date sarthoise tombe en même temps que la manche du Virginia International Raceway en IMSA. La liste des engagés sera en tout cas publiée le 9 mars.

Avec Gary Watkins

