Maintien ou report des 24H du Mans : décision sous un mois

Après l'annulation des 1000 Miles de Sebring, le WEC a reporté les 6 Heures de Spa-Francorchamps. En toute logique, et compte tenu de l'évolution rapide de la situation de crise provoquée par la pandémie de coronavirus, la prochaine menace se porte sur l'édition 2020 des 24 Heures du Mans. À ce jour, l'Automobile Club de l'Ouest n'a pris aucune décision, mais une date butoir a été édictée : c'est le 15 avril au plus tard que l'organisateur choisira de maintenir ou non la classique sarthoise à sa date initiale des 13 et 14 juin. Quoi qu'il en soit, si un report est envisagé, il n'y aura pas d'annulation.

"Nous avons reporté les 24 Heures Motos, car l'échéance approchant, il fallait prévenir suffisamment en avance les concurrents comme les spectateurs pour qu'ils s'organisent", explique Pierre Fillon, président de l'ACO, sur le site officiel de l'instance. "La course devait se tenir en avril, dans quelques semaines, et l'évolution de la situation ne laissait que peu de doutes sur la décision à prendre. Il y a quelques jours, suite aux dernières directives gouvernementales, nous avons opté pour le report ou l'annulation de certains événements qui devaient se tenir en mars et début avril."

"Concernant les autos, les 24 Heures du Mans 2020, nous suivons avec attention l'évolution des différentes directives des autorités. Une décision sera prise d'ici le 15 avril. Dans tous les cas de figures, nous sommes confiants, nous organiserons les 24 Heures du Mans 2020."

Comme toutes les autres disciplines, l'Endurance est fortement touchée par la crise, avec des difficultés d'anticipation et de calendrier. Le bouleversement est général, et va au-delà de la simple tenue des épreuves. "L'annulation de Sebring était inéluctable après les restrictions mises en place par les États Unis", souligne Pierre Fillon. "À ce propos, nous avions prévu de présenter plus en détails le projet de convergence ACO/IMSA, de donner des éléments techniques sur le LMDh. Nous allons proposer cette conférence sous une autre forme, sous peu."

"Pour l'European Le Mans Series, nous avons dû également réfléchir aux solutions les plus appropriées. Chaque jour, nous devons considérer la situation nationale et internationale. Ce n'est ni simple, ni confortable, mais nous devons agir pour trouver des solutions les plus indolores, pour tous. Nos calendriers seront modifiés, quelque peu chamboulés, mais c'est actuellement la seule option : reporter et dessiner de nouveaux calendriers."

Autre événement prévu sur le circuit du Mans, le Grand Prix de France MotoGP est, pour l'heure, maintenu.