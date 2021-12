Père de Nicky Hayden, Earl Hayden est décédé ce mercredi 29 décembre à l'âge de 74 ans, après avoir combattu la maladie pendant des années. Il était le patriarche d'une famille qui a tout donné à la compétition moto, où les cinq enfants ont tous été bercés dans l'univers des deux-roues.

"C'est avec tristesse que nous avons appris le décès du père de Nicky Hayden, Earl", a confirmé le MotoGP mercredi soir. "Nous envoyons tout notre amour à la famille Hayden en cette période difficile."

Avec sa femme Rose, Earl Hayden était à l’origine de la passion de tous leurs enfants pour la moto : leurs filles Jenny et Kathleen, et leurs fils Tommy, Roger et Nicky. Ce dernier est celui qui a fait briller le patronyme au niveau le plus élevé en devenant, au terme de la saison 2006, Champion du monde MotoGP au guidon d'une Honda frappée du numéro 69. Un numéro qui est aujourd'hui retiré de la discipline, depuis que Nicky Hayden s'est tué à vélo dans un accident de la circulation survenu en Italie, en mai 2017 alors qu'il n'avait que 35 ans.

L'ascension victorieuse de Nicky Hayden était fortement symbolique de tous les sacrifices consentis par ses parents, avec des anecdotes illustrant à merveille cet engagement profond : comme cette fois où le toit de la maison a pris l'eau mais où Earl Hayden a dépensé l'argent de la réparation pour que Nicky aille courir.

"Mes parents et toute ma famille ont tout donné pour que mes frères et moi-même ayons une chance et c'était comme si on avait tous remporté ce titre, même mes sœurs !", avait expliqué Nicky Hayden après son sacre, il y a 15 ans. "Elles sont nos plus grandes supportrices. Quand on était enfants, tout l'argent était dépensé pour les garçons et leurs courses, et mes sœurs ne se sont jamais plaintes."

Les parents Hayden n'avaient pas hésité à emménager dans un camping car et à vivre en sillonnant les routes américaines pour permettre à leurs rejetons d'être présents sur les circuits le week-end tout en assurant en parallèle, la semaine, leur scolarité. Par la volonté et l'investissement total d'Earl Hayden, la fratrie des "Hayden Bros" s'est vite fait connaître dans le milieu de la course moto aux États-Unis, où ils étaient adorés pour leur jeunesse à l'époque tout autant qu'admirés pour leur talent qui ne faisait déjà que peu de doute.

Nicky Hayden durant son enfance.