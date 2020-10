Dani Sordo prend les commandes en Sardaigne !

Pour conclure la première matinée du Rallye de Sardaigne, un deuxième passage dans les spéciales de Tempio Pausania (12,08 km) et Erula (21,78 km) était au menu. La première avait compliqué la tâche des ouvreurs, notamment en raison d'un gros manque d'adhérence, mais les conditions étaient un peu meilleures pour l'ES3. On a ainsi vu des écarts moins importants, et surtout l'apparition aux avant-postes des deux Toyota, Elfyn Evans s'offrant le scratch devant Sébastien Ogier (+2"1) et Dani Sordo (+3"3).

Ott Tänak s'est de nouveau retrouvé en grande difficulté, lâchant à nouveau 27 secondes dans cette spéciale. Le Champion du monde en titre a refusé de s'exprimer à la fin de chaque spéciale pour évoquer un éventuel problème technique, mais il semble que quelque chose ne tourne pas rond dans le clan Hyundai.

Jusque-là plutôt discret, Thierry Neuville a refait surface avec un excellent chrono lors de l'ES4, dans laquelle Suninen a lâché du lest. Surtout, Dani Sordo a parfaitement profité de sa position de départ et de sa forme matinale en allant chercher le scratch, comme sur le premier passage dans Erula. L'Espagnol a repris 12"5 à Suninen, s'installant du même coup aux commandes du rallye. Tänak, lui, a de nouveau perdu plus de 30 secondes... À noter également la sortie de route de Takamoto Katsuta dans cette dernière spéciale de la matinée. Le Japonais et Esapekka Lappi ne sont pas repartis après leurs mésaventures respectives.

Scratchs de la matinée

ES1 : T. Suninen (Ford)



ES2 : D. Sordo (Hyundai)

ES3 : E. Evans (Toyota)

ES4 : D. Sordo (Hyundai)



Rallye de Sardaigne - Classement après l'ES4