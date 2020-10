Le Rallye de Monza confirmé comme finale du WRC 2020

La saison 2020 du WRC, largement perturbée par la crise du coronavirus, va être prolongée jusqu'au début du mois de décembre. La décision concernant l'organisation d'une finale à Monza a finalement été prise, alors qu'elle était très attendue par les équipes. L'Autodromo Nazionale di Monza, près de Milan, deviendra le cœur d'un rallye exceptionnel et au format inhabituel pour conclure le championnat.

Le parcours sur asphalte proposera environ 220 km de spéciales du 4 au 6 décembre, avec une majeure partie disputée dans l'enceinte du circuit, notamment lors du premier et du troisième jour de compétition. La journée du samedi comportera des spéciales organisées sur des routes fermées au public, dans les environs de Monza.

Lire aussi : Dani Sordo prend les commandes en Sardaigne !

Le rendez-vous de Monza sera le huitième et dernier de cette saison tronquée, après la manche se déroulant ce week-end en Sardaigne et le prochain rendez-vous en Belgique, à Ypres. Habituellement fréquenté par quelques stars en fin de saison, le Rallye de Monza prend donc une dimension inédite, lui qui a notamment été remporté auparavant par le pilote de MotoGP Valentino Rossi, à sept reprises. Dani Sordo, Sébastien Loeb et Robert Kubica figurent également au palmarès.

"Dans la situation actuelle, nous développons de nouvelles approches, et le Rallye de Monza en est une parfaite illustration", souligne Yves Matton, directeur du Rallye à la FIA. "C'est le mariage entre un événement sur un circuit emblématique et des spéciales plus traditionnelles dans la campagne environnante. Ce nouveau concept pourrait même aider à faire venir le WRC dans de nouveaux pays ou régions où de nouveaux formats sont nécessaires."

La saison 2020 du WRC avait débuté comme prévu en janvier avec le Monte-Carlo, avant de se rendre en Suède puis au Mexique, mi-mars. C'est alors que la crise sanitaire a mis le championnat à l'arrêt, avant qu'un calendrier alternatif ne soit mis en place pour une reprise début septembre.