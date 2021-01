Ott Tänak déjà chaud, Teemu Suninen refroidi !

La saison 2021 du Championnat du monde des Rallyes est entrée dans le vif du sujet ce jeudi, avec la première étape du Rallye Monte-Carlo. Suite à l'annulation du Shakedown pour des raisons sanitaires, les 79 équipages partants (cinq forfaits) ont pris la direction du massif du Dévoluy, situé au nord de Gap, pour rejoindre le départ de la première spéciale longue de 20,58 km. Après cette mise en bouche copieuse, la suite du programme a emmené les concurrents dans la vallée du Valgaudemar pour la seconde épreuve chronométrée (20,78 km) de cette étape d'ouverture.

Entre Saint-Disdier-En-Dévoluy et Corps (ES1), Ott Tänak a marqué les esprits en signant le premier temps de la saison 2021 malgré des soucis d'essuie-glaces. Sur une route humide bercée par des températures positives et des averses éparses, l'Estonien a pris le meilleur départ pour 3" face à Kalle Rovanperä, âgé de 20 ans à peine. Derrière le Finlandais, Elfyn Evans, Sébastien Ogier et Thierry Neuville se sont regroupés en neuf dixièmes. Le septuple Champion du monde a toutefois été gêné par des problèmes de freins tandis que son coéquipier a eu du mal à trouver du grip. De son côté, le Belge a salué le "bon travail" de son nouveau copilote Martijn Wydaeghe à l'arrivée de la spéciale tout en avouant un manque de feeling.

Parti sur un très gros rythme aux intermédiaires avec le meilleur temps provisoire au kilomètre 19,1, Teemu Suninen a quant à lui envoyé sa Fiesta WRC en tonneaux à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. Engagé sur un programme partiel cette année en alternance avec Adrien Fourmaux sur la seconde WRC britannique, le Finlandais n'a probablement pas marqué de points dans cette opération.

Dans le second secteur chronométré de la journée, Tänak a récidivé en s'adjugeant un deuxième meilleur temps, avec cette fois seulement trois dixièmes de marge sur Rovanperä, décidément très en forme ce jeudi. Toujours en manque de feeling avec l'adhérence, Evans a réussi à limiter les dégâts en terminant la journée à 8"5, sur la dernière marche du podium provisoire. Neuville et Ogier ont concédé encore du terrain pour accuser un retard supérieur à 16". Si le top 5 est resté cohérent et serré, les écarts ont été nettement plus importants ensuite avec Dani Sordo, sixième et déjà relégué à plus de 42"7.

Seul pilote M-Sport encore en course après la sortie de son coéquipier, Gus Greensmith, qui a jugé son pilotage "pathétique", est rentré à Gap derrière les deux premiers concurrents du WRC2, en dixième position.

Après avoir fait un saut en Isère et dans les Hautes-Alpes lors de la première étape, le rallye se poursuivra ce vendredi au sud-ouest de Gap avec un détour dans la Drôme. Cinq spéciales seront au programme de cette deuxième journée de course, la plus longue du week-end avec 104,70 km à parcourir. Au menu des hostilités, les concurrents prendront cette fois de la hauteur avec le passage de plusieurs cols bien connus, tous situés à plus de 1000 m d'altitude.

Scratchs de l'après-midi

ES1 : O.Tänak (Hyundai)

ES2 : O.Tänak (Hyundai)

Rallye Monte Carlo - Classement après l'ES2