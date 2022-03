Photos - La Suède revêt son plus beau manteau blanc Voici les plus belles photos du Rallye de Suède 2022, déplacé 800 km plus au nord autour de la ville universitaire d'Umeå, et remporté de main de maître par Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 1 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Le Rallye de Suède 2 / 36 Photo de: Toyota Racing Les routes enneigées du Rallye de Suède 3 / 36 Photo de: Toyota Racing Toyota Gazoo Racing Wrt Ng Toyota Gr Yaris Rally1 4 / 36 Photo de: Toyota Racing Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 5 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Un pneu neige 6 / 36 Photo de: M-Sport Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 7 / 36 Photo de: McKlein/LAT Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 8 / 36 Photo de: Toyota Racing Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 9 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 10 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 11 / 36 Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 12 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 13 / 36 Photo de: M-Sport Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 14 / 36 Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 15 / 36 Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 16 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 17 / 36 Photo de: Toyota Racing Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 18 / 36 Photo de: Toyota Racing Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 19 / 36 Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 20 / 36 Photo de: Austral / Hyundai Motorsport Pneu neige 21 / 36 Photo de: Toyota Racing Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 22 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 23 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 24 / 36 Photo de: M-Sport Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 25 / 36 Photo de: Toyota Racing Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 26 / 36 Photo de: M-Sport Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 27 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 28 / 36 Photo de: M-Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 29 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 30 / 36 Photo de: M-Sport Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 31 / 36 Photo de: Toyota Racing Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 32 / 36 Photo de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Les vainqueurs Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, les deuxièmes Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, les troisièmes Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 sur le podium 33 / 36 Photo de: Austral / Hyundai Motorsport Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, avec l'équipe Toyota 34 / 36 Photo de: McKlein/LAT Images Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 35 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Podium : Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 36 / 36 Photo de: Red Bull Content Pool Par : Arnaud Guygrand Charger le lecteur audio Cliquez sur les flèches ou utilisez celles de votre clavier pour passer d'une photo à l'autre. Lire aussi: Alpine envisage un retour en WRC avec une voiture électrique

