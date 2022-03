Rovanperä rend hommage à l'Ukraine après sa victoire

Charger le lecteur audio

Au terme d'une course menée de main de maître, Kalle Rovanperä a réalisé un parcours sans faute pour signer la troisième victoire de sa carrière en Championnat du monde des Rallyes sur la neige suédoise ce week-end.

Lancés dans une lutte intense aux avant-postes, le Finlandais et son copilote Jonne Halttunen se sont portés en tête vendredi avant de définitivement reprendre l'avantage samedi matin et de remporter la victoire pour 22" face à Thierry Neuville, Esapekka Lappi complétant le podium final pour son retour en WRC.

Cet excellent résultat lui a permis de faire une belle opération au championnat après un début de saison poussif au Monte-Carlo où il avait mis plus d'une journée à trouver ses marques dans la Yaris Rally1 avant de finir quatrième. S'exprimant devant le podium, le pilote de 21 ans a cependant admis qu'il n'avait pas envie de célébrer la victoire compte tenu de la situation actuelle en Ukraine.

"C'est sûr que je suis vraiment content, je ne pensais pas que nous pourrions être aussi bons, surtout en partant premiers vendredi", a déclaré Rovanperä. "C'était un gros travail mais je suis vraiment content. Je dois dire un grand merci à l'équipe, ils ont fait un excellent travail, la voiture était excellente et je suis tellement plus confiant maintenant."

"Je n'ai pas trop envie de faire la fête maintenant, ce fut un week-end vraiment difficile pour les Ukrainiens. Je veux juste vraiment espérer qu'ils ont la force et l'espoir en ces temps difficiles."

Dans la continuité des propos de Rovanperä, les organisateurs du Rallye de Suède et la FIA ont mis en place un "moment de solidarité" lors de la cérémonie de podium de fin de rallye qui s'est tenue à Umeå.

Le directeur adjoint de l'équipe Hyundai Motorsport, Julien Moncet, a également fait part de ses inquiétudes concernant la situation en Ukraine.

"Nous sommes préoccupés par la situation et nous devrons peut-être réfléchir et adapter notre stratégie en sport automobile à l'avenir", a déclaré Moncet. "Nous avons vu certains championnats comme la F1 et le WTCR annuler des courses en Russie. Nous garderons un œil sur la situation et agirons en conséquence."

Rovanperä mène désormais le classement du WRC avec 14 longueurs d'avance sur Neuville avant une pause de deux mois et la prochaine manche programmée en Croatie.