L'équipe BRX est née pour affronter le Dakar 2021

Après l'annonce faite en février dernier, Prodrive a dévoilé un peu plus son projet pour engager une auto entièrement nouvelle sur le Dakar 2021. En partenariat avec le Royaume de Bahreïn, la structure britannique s'engagera sous la bannière BRX, pour Bahrain Raid Xtreme. L'auto sera conçue pour répondre à la réglementation en vigueur sur le Dakar ainsi que pour s'adapter au parcours que prévoit d'emprunter l'épreuve en Arabie saoudite en janvier prochain. Il s'agira d'un véhicule à quatre roues motrices, propulsé par un V6 turbo de 3,5 litres. Le développement a été lancé par Prodrive en milieu d'année 2019 dans l'usine de Banbury, où le premier modèle est désormais en cours d'assemblage.

Fondateur et président de Prodrive, David Richards sera également à la tête de l'équipe BRX en tant que directeur. Paul Howarth en sera le team principal. "Le Dakar est l'un des grands défis des sports mécaniques, que Prodrive attendait de relever depuis longtemps, dans l'attente de la bonne opportunité", assure le Britannique. "L'idée est venue du Prince Salman, avec la volonté d'engager une équipe pour Bahreïn. C'était la naissance de BRX."

L'équipe BRX promet une auto à l'allure distinctive, dont la livrée sera à dominante rouge. "Notre équipe de conception travaille sur la voiture depuis neuf mois", ajoute David Richards. "Nous avons déjà évalué le moteur sur notre banc d'essai à Banbury et le premier châssis est actuellement assemblé à l'usine. La formation d'une nouvelle équipe est incroyablement passionnante pour ceux qui s'impliquent et nous pensons vraiment avoir créé un team et une voiture parfaits pour courir sur le Dakar."

Pour le moment, BRX ne précise pas le nombre de voitures qui seront engagées sur le rallye-raid en janvier 2021, ni l'identité des pilotes qui pourraient rejoindre la structure.

Le Dakar 2021 se déroulera intégralement en Arabie saoudite, pour la deuxième année consécutive. Le départ sera donné à Djeddah le 3 janvier, pour une arrivée jugée le 15 janvier. Le parcours détaillé de l'épreuve doit être présenté en novembre.