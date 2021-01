Motos, Étape 5 - Kevin Benavídes fait coup double

Les motards redoutaient particulièrement cette cinquième étape, emmenant la caravane de Riyad à Al Qaisumah avec pas moins de 456 kilomètres de spéciale. Ces craintes se sont vérifiées assez rapidement sur un parcours qui, dès sa première partie, a piégé plusieurs pilotes avec une navigation compliquée. Ainsi Pablo Quintanilla, Joan Barreda, Adrien van Beveren ou encore Franco Caimi ont tous commis des erreurs qui leur ont coûté plusieurs minutes. Ces hommes-là ont dû s'employer par la suite pour tenter de gommer cette perte de temps, mais tous n'y sont pas parvenus.

Aux avant-postes, d'autres ont brillé en ayant pris la bonne trace d'emblée avant d'affronter les nombreuses dunes qui les attendaient en milieu d'étape. Discret mais toujours placé depuis le début du rallye, José Ignacio Cornejo Florimo a offert un joli récital sur ce parcours difficile, avant de faire face à la remontée méthodique de Kevin Benavídes. L'Argentin a été stoppé dans son élan par une chute après environ 330 km de course, dans laquelle il s'est d'ailleurs blessé au nez. Il a tout de même pu repartir et l'incident ne l'a pas privé de la victoire d'étape.



Vainqueur avec une minute d'avance sur Cornejo, Benavídes fait d'une pierre deux coups en s'emparant des commandes de l'épreuve au classement général. En tête du Dakar ce matin, Xavier de Soultrait a bien résisté mais a dû se résoudre à laisser filer quelques minutes sur les plus rapides du jour. Le Français a terminé à 7'55 et reste toutefois bien placé dans le trio de tête. Ricky Brabec, lui, était très attendu aujourd'hui, au point où certains pensaient que le tenant du titre sortirait la grosse attaque après s'être économisé la veille. Mais l'Américain a en fait de nouveau perdu du terrain, bouclant l'étape à 14'12 et n'apparaissant toujours pas dans le top 10 au général.

Avec Cornejo, Sam Sunderland et Toby Price figurent parmi ceux qui font une opération intéressante en vue du classement général, même si les deux hommes concèdent respectivement 4'17 et 1'20 à Benavídes. Pour Barreda, qui avait été impressionnant la veille, c'est la douche froide : l'Espagnol perd 19'11 ce jeudi et recule à près d'un quart d'heure.



Classement général provisoire après l'Étape 5