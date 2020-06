BMW dévoile ses livrées pour la saison 2020 de DTM

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

BMW a levé le voile sur les livrées qu'arboreront ses M4 DTM pour la saison 2020 de DTM, qui débutera en juillet sur le Norisring. Le championnat a annoncé hier son calendrier alternatif, modifié en raison de la crise du coronavirus, et s'apprête auparavant à vivre trois journées d'essais sur le Nürburgring la semaine prochaine.

Les six BMW d'usine engagées dans la discipline auront des couleurs différentes, avec comme changement principal par rapport à l'année dernière le retour à une livrée jaune pour Timo Glock. Marco Wittmann, Sheldon van der Linde et Philipp Eng conservent les mêmes couleurs que l'an passé tandis que Lucas Auer, de retour en DTM, hérite de la livrée dont disposait précédemment Bruno Spengler. L'ex-pilote Audi Jonathan Aberdein reprend quant à lui les couleurs qu'utilisait Joel Eriksson en 2019.

"Nous sommes ravis d'avoir de solides partenaires à nos côtés, y compris dans une période difficile comme celle-ci", souligne Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport. "La pandémie due au coronavirus a également freiné le DTM, et lorsque la saison pourra enfin débuter, cela se fera dans des conditions différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. C'est pourquoi nous sommes tous très reconnaissants pour la loyauté et le soutien de nos partenaires. Cela montre une fois de plus que nous sommes une équipe, que nous sommes unis et que nous nous battons ensemble pour réussir. La calendrier modifié du DTM nous rend encore plus impatients de commencer la saison."

À ces six M4 officielles s'ajoute celle alignée par l'équipe française ART et qui sera confiée à Robert Kubica. Toujours impliqué en Formule 1 via un rôle de troisième pilote chez Alfa Romeo Racing, le Polonais s'engage dans un double programme cette année. Sa livrée sera logiquement aux couleurs de son principal sponsor personnel, PKN Orlen.

La saison comporte désormais dix meetings pour un total de 20 courses, dont un retour inattendu sur le circuit de Spa-Francorchamps. Dans un premier temps, les manches se dérouleront à huis clos mais un retour du public est espéré plus tard dans l'année. Cette saison 2020 sera la dernière d'Audi, qui a annoncé avec fracas son retrait de la catégorie après quasiment 20 ans d'engagement.