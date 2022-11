Klara Andersson remplace Jutta Kleinschmidt chez Cupra en Uruguay

Charger le lecteur audio

La deuxième saison d'Extreme E, le championnat de SUV électriques, est sur le point de toucher à sa fin le week-end des 26 et 27 novembre avec une finale à Punta del Este, en Uruguay. L'équipe ABT Cupra XE aura ainsi à cœur de clore l'année sur une bonne note après avoir décroché un podium lors de la dernière manche en septembre, sur l'Antofagasta Minerals Copper X Prix du Chili. Et tout comme lors de cette dernière course, Klara Andersson remplacera Jutta Kleinschmidt, cette dernière toujours affectée par son récent accident. Andersson fera ainsi équipe avec Nasser al-Attiyah, qui vient tout juste de remporter la première édition du Championnat du monde de Rallye-Raid.

Pilote de réserve, Andersson n'a été informée du remplacement de Kleinschmidt qu'à la dernière minute, et a dû par conséquent s'adapter rapidement à la Cupra Tavascan XE. Troisième au Chili (ce qui constitue du reste le seul podium obtenu jusqu'ici par l'équipe ABT Cupra XE en Extreme E cette saison), elle espère ainsi faire encore mieux cette fois-ci.

Pilote de 22 ans évoluant dans le Championnat du monde de Rallycross, Andersson a déjà remplacé Kleinschmidt après que cette dernière s'est blessée au dos et a dû passer une nuit à l'hôpital. En dépit de son manque d'expérience, ayant seulement piloté l'ODYSSEY 21 au cours d'un test pour les rookies en 2021, elle avait alors témoigné de belles dispositions.

Klara Andersson et Nasser Al-Attiyah en action.

Malgré la surprise qu'a pu représenter son résultat, Andersson assure qu'elle aurait pu faire encore mieux si les essuie-glaces de sa Cupra n'étaient pas tombés en panne, et que la boue n'avait par conséquent pas dégradé sa visibilité.

"C'est une équipe très professionnelle qui m'a très bien accueillie", a déclaré Andersson. "Cela a été très sympa de travailler avec eux durant tout le week-end, et j'ai beaucoup appris. Ils ne m'ont pas mis la moindre pression, mais m'ont au contraire soutenue pour être encore plus rapide au fil de l'épreuve."

"Je ne suis jamais allée en Uruguay par le passé", reprend-elle au sujet de la dernière manche de la saison qui se profile. "Donc le voyage en lui-même sera déjà une aventure. Je suis ravie que ABT et Cupra me fassent confiance et qu'on participe à cette finale ensemble. C'est un beau défi, et je suis déjà excitée."

Nasser Al-Attiyah et Klara Andersson.

En dehors de la compétition, Andersson roule déjà avec une Cupra Born dans son pays, alors que son équipe PWR évolue avec Cupra au sein du Championnat scandinave de voitures de tourisme.

"Je suis définitivement mieux préparée que la dernière fois au Chili", poursuit Andersson. "Nous avons à présent l'opportunité de fourbir nos armes en avance, de clarifier certaines questions et de bien nous préparer de façon structurée. Sur les lieux, j'ai la traditionnelle marche pour appréhender la piste, ainsi que deux séances d'essais libres pour bien m'habituer avant les qualifications – autrement dit, c'est le déroulé d'un week-end de course comme tous les autres. Nous allons faire tout notre possible ensemble pour bien finir la saison. Nous avons vu au Chili que nous avions le rythme pour cela, et nous devons donc construire là-dessus."