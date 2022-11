Johann Zarco : une pointe de déception et beaucoup de motivation

Charger le lecteur audio

Pour la première fois depuis qu'il a rejoint Ducati, Johann Zarco a vu ses résultats quelque peu régresser cette saison. En dehors du fait qu'il aurait toutes les raisons de rager face à cette victoire qui continue de lui échapper six ans après son arrivée dans la catégorie MotoGP, il a glissé au huitième rang du championnat, à 23 unités du top 5 dans lequel il figurait il y a un an, et ne peut masquer une pointe de déception.

Stable sixième en 2017 et 2018 sur la Yamaha du team Tech3, le Français a ensuite vu sa carrière connaître une cassure majeure durant sa troisième année lorsqu'il a couru durant quelques mois pour KTM avant de demander un divorce anticipé et de se lancer dans ce qui avait tout d'une reconstruction. Elle n'a pas été si lente cependant, car dès 2020 il était de retour sur le podium et se classait 13e au championnat avec la modeste Ducati du team Avintia, avant de rejoindre Pramac et d'intégrer pour la première fois le top 5 de la hiérarchie finale.

Cette année encore, il a joué les premiers rôles, notamment durant la première partie de la saison, et ses résultats dans l'ensemble sont restés très proches de ceux de 2021 puisqu'il n'a marqué que sept points de moins et a obtenu le même nombre de podiums (quatre). Mais dans le détail, le bilan est toutefois inférieur avec autant de troisièmes places que de deuxièmes et surtout trois positions de moins au classement général.

"En termes purement de résultats, c'est moins bien", concède Johann Zarco à l'heure de dresser le bilan avec Motorsport.com. Mais ce ne sont pas tant les résultats bruts qui l'intéressent que le chemin personnel qu'il continue de parcourir, et l'analyse déjà fine qu'il pouvait faire de ses forces et de ses faiblesses avant même la dernière course lui a permis de clore le chapitre 2022 dans un état d'esprit finalement pas si négatif que cela. Car il en est convaincu : il n'y a qu'un élément qui bloque, et réussir à dépasser cet écueil sera d'un coup extrêmement libérateur.

"À la fois, je suis déçu d'avoir buté sur cette même sensation qui ne veut pas venir sur les entrées de virage, qui m'empêche de vraiment diriger la moto comme j'aimerais, et c'est dommage parce que ça fait quasiment tout. Mais je suis aussi motivé", nous explique-t-il, "parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a bloqué techniquement et que ça peut donc se débloquer. Je suis motivé pour ça. Il y a encore des choses à faire et ce peu de choses pourra avoir beaucoup d'effet. Malheureusement ça ne l'a pas fait cette année, du coup je suis un peu déçu pour ça."

N'avoir identifié qu'un seul élément bloquant et non une difficulté globale permet à Johann Zarco d'être dans une démarche constructive et non dans la frustration. "On va avoir un peu de changements techniques pour l'an prochain et ça peut certainement aider", observe-t-il déjà. "Ça n'empêche pas que moi, je dois continuer à bien travailler, à devenir meilleur", poursuit-il, "parce que c'est vraiment une catégorie très intense et on ne peut pas stagner. J'ai l'impression de mieux faire des choses, de sentir plus de choses, et pourtant le résultat final a été moins bien cette année donc c'est aussi que les autres font beaucoup mieux."

"Quand je regarde le niveau de l'année, je me dis que je reste quand même toujours parmi les meilleurs. C'est tellement intense que c'est bon de vivre ça, alors ça fait une expérience de plus. Je l'ai bien vécue mais j'ai envie de la vivre encore mieux pour 2023."

Johann Zarco est tombé à la dernière course de la saison et s'est classé huitième du championnat

"Une nouvelle machine en route"

Au cœur d'un plateau toujours plus compétitif, Johann Zarco sait en effet que le moindre élément perfectible peut coûter cher, même s'il estime avoir progressé partout ailleurs au guidon d'une Ducati qui lui a demandé un gros travail d'adaptation. Bien avant d'arriver à Valence pour la 20e course de l'année, il avait déjà décrypté sa performance globale et compris notamment qu'en ne parvenant pas à piloter de façon totalement naturelle, il serait toujours à la merci de ses adversaires dans les phases cruciales des courses. Or quand sept pilotes se partagent les victoires et que seuls trois des titulaires n'arrivent pas à atteindre le podium sur l'ensemble d'une saison, la moindre zone imparfaite est du pain béni offert à la concurrence.

"J'ai beau m'adapter, à un moment il faut aussi trouver ces petites choses qui permettent à chaque pilote d'aller utiliser les points forts de son style", soulignait le Français auprès de Canal+ à l'issue de la course de Valence, admettant cette pointe de déception face à ce blocage et à la septième place du championnat qui venait de lui être arrachée par Álex Rins. "Mais il faut vite dépasser cette émotion parce que ça fait partie de la course."

Il veut dépasser le négatif en se concentrant sur les signaux encourageants : en l'occurrence, ses sensations sur le train avant qui ont tout de même progressé, signe que les efforts payent peu à peu. "Ça a progressé, j'ai bien évolué quand même, même en feeling perso. Ça n’a pas payé pour l’instant, mais je pense que pour garder confiance, j’ai bien fait preuve d’adaptation, j'ai su changer des choses et maintenant il en faut plus pour réussir à être bien moi aussi", se motivait-il alors.

"Il y a eu pas mal de changements, de progrès. Je gagne en expérience, je vois de plus en plus de choses et du coup ça me motive à vraiment être de plus en plus fort. Il n'en faudra vraiment pas beaucoup pour faire de grosses différences d'ici l'an prochain", ajoutait-il. "Je vois que beaucoup de pilotes ont un style différent et tous y arrivent, donc il faut que j'y arrive aussi dans mon style."

Johann Zarco sait qu'il ne lui manque plus grand-chose désormais, et il est convaincu également que ce long travail de fond lui donnera de meilleures armes encore lorsqu'il aura dépassé ses difficultés avec l'avant de la Ducati. "On va dire que cette saison a permis de mettre une sorte de nouvelle machine en route, encore plus volontaire, pour aller gagner. Ça sera vraiment encore plus de la victoire par de la construction et pas par de l’éclat. Et [quand on arrive par] la construction, les bases sont solides."

Avec Guillaume Navarro et Vincent Lalanne-Sicaud