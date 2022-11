CUPRA e-Racer : le test de l'ETCR Championne du monde

Charger le lecteur audio

La deuxième saison de ce championnat – la première en tant qu'épreuve officielle de la FIA – s'est terminée par la victoire de la marque espagnole au championnat constructeurs avec l'équipe CUPRA EKS et par la montée sur le podium du Championnat du monde d'Adrien Tambay, Mattias Ekström et Tom Blomqvist. Les trois pilotes ont été constants dans chaque course, poussant la CUPRA e-Racer à ses limites à chaque virage.

Cette année, la voiture a dû s'adapter à des circuits très différents, avec des conditions météorologiques totalement changeantes. De 40°C sur le circuit de Jarama en Espagne à la bruine de la première course à Pau en France, le travail des ingénieurs CUPRA dirigés par Xavi Serra a été fondamental pour l'obtention des titres.

Le test de la CUPRA e-Racer

La CUPRA e-Racer, Championne du monde des voitures de tourisme électriques, est une voiture de 500 kW (680 ch), capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes et d'une capacité de 65 kW/h au niveau de la batterie, plus que suffisante pour le format de course sprint, avec un maximum de six tours.

Pour ce test, CUPRA a mis à notre disposition les pilotes qui font partie de son équipe officielle en FIA ETCR. Parmi eux, deux Champions du monde : Ekström et Tambay qui seront nos instructeurs pour nous apprendre à piloter cette voiture de course. Il ne faut pas oublier que, malgré l'absence d'ABS, la voiture dispose d'un système de contrôle de la traction pour nous aider à moduler la puissance délivrée sans perdre l'adhérence.

"La voiture est aussi facile qu'un kart jusqu'à ce que vous trouviez les limites", a déclaré Adrien Tambay, le récent vainqueur du FIA ETCR qui était notre instructeur privé.

Pour lui, la voiture est très facile à conduire, mais beaucoup plus difficile à manier quand on est en course. Le poids de près de 1800 kg, la traction arrière et les pneus à sculptures, car ces voitures n'utilisent pas de slicks, rendent la voiture difficile à tenir au freinage ou lors en traction en sortie de virage.

Même sensation, son différent

Comme dans toutes les voitures de course, lorsque vous tapez les arceaux de sécurité avec votre casque et que la ceinture de sécurité à cinq points vous étreint, vous commencez inévitablement à sourire... et si les mécaniciens qui vous aident sont les mêmes que ceux avec lesquels vous avez partagé les deux dernières saisons sur les circuits de toute l'Europe, en vous racontant des bêtises, alors vous allez vous régaler.

Lorsque je mets le contact, je n'entends pas le grondement habituel des moteurs, oubliant que c'est la première voiture de course électrique que je conduis. Mais les sensations ne changent pas, on appuie à fond sur le frein et ensuite sur le bouton "Forward". En vérité, je préférerais actionner un levier de vitesse et passer la première vitesse ou au moins appuyer sur la commande de droite et passer de N à 1, mais dans cette voiture "à une vitesse", cela n'arrivera pas. Il n'y a que trois positions sur le sélecteur de vitesse : marche avant, marche arrière et point mort.

Une fois que vous recevez le signal du mécanicien, vous quittez le pitbox et vous vous dirigez vers l'entrée de la piste. La première chose que l'on fait derrière le pace car, une CUPRA Fomentor depuis laquelle Adrien Tambay explique le circuit virage par virage, c'est de bouger le volant pour calibrer les réponses dans les petits virages. Dans les virages serrés, vous pouvez tourner le volant jusqu'à 90º dans les deux sens et cela, sur ce circuit avec quelques virages très serrés, est appréciable.

Lorsque la voiture de tête s'éloigne et vous laisse seul, vous devez commencer à juger de la sensibilité de l'accélérateur et des freins. Comme on peut s'y attendre, dans une voiture électrique, vous disposez immédiatement de la pleine puissance, dans ce cas, 300 kW, dès que vous appuyez sur la pédale. Il faut donc penser à avoir le volant droit et un peu d'espace pour exploiter toute la puissance.

Facile à conduire, difficile de trouver la limite

Bien qu'elle soit très docile et que l'antipatinage soit légèrement activé, il faut être très délicat. Même sensation avec les freins, elle freine fort, sans ABS, mais il faut garder la voiture droite pour éviter d'être dépassé par le train arrière en cas de freinage brusque. De plus, c'est une voiture lourde et cela se ressent lors des freinages dans un espace restreint.

Au fur et à mesure que l'on prend confiance, la voiture est facile à conduire, elle ne va pas très vite et fait exactement ce que l'on veut, elle entre très bien en virage avec un train avant stable, mais si vous êtes trop friand de l'accélérateur, vous pouvez être surpris par le survirage, et il sera difficile de la faire entrer dans le virage. Au final, les sensations dans si peu de virages sont celles d'une voiture docile, mais bien sûr, ce n'est pas un grand circuit et on n'atteint pas plus de 120 km/h dans un virage.

Ce test n'était qu'un premier contact pour éprouver les sensations de conduite de cette CUPRA e-Racer, mais c'était suffisant pour profiter d'une sensation unique comme un enfant. Habitué à toutes sortes de voitures de course, la première fois que vous entrez sur un circuit avec une voiture de course électrique est quelque chose d'inoubliable. Être le conducteur de la première voiture de tourisme électrique Championne du monde, même si ce n'est que pour quelques tours, est l'un de ces souvenirs qui vous accompagneront toute votre vie.

