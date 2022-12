CUPRA arrive en Formule E : pourquoi et avec quel objectif ?

Charger le lecteur audio

Après une saison entière passée loin de la Formule E, ABT s'apprête à faire son retour avec CUPRA, dans le cadre de ce qui sera une nouvelle aventure pour la marque espagnole en course et dans les compétitions électriques.

Alors que les essais de pré-saison se déroulent actuellement sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, CUPRA a ouvert les portes de son garage à Motorsport.com afin de nous en dire un peu plus sur les raisons ayant poussé une marque encore si jeune à rejoindre le championnat leader des compétitions électriques dans le monde.

Pour Antonino Labate, directeur de la stratégie de CUPRA, rejoindre la Formule E était "l'étape logique" à l'idée de la marque "de réinventer les performances de l'électrification". Et de poursuivre : "CUPRA a 'la course' dans son ADN, c'est l'un des piliers fondamentaux de la marque. En 2018, nous avons commencé à développer l'e-Racer, la première voiture de course électrique, puis nous avons participé à l'Extreme E, une compétition entièrement électrique, et nous arrivons maintenant ici, dans la compétition automobile électrique la plus importante au monde. Cela nous semble être une décision normale. Nous sommes jeunes, certes, mais notre esprit reste le même : nous sommes ici pour surprendre et découvrir ce qui nous attend."

Xavi Serra, directeur de CUPRA Racing, confirme : "Depuis 2018, nous nous sommes définis comme une marque de sport automobile, et nous avons déjà commencé à nous lancer dans l'électrification. Nous étions un peu trop pionniers. Nous sommes arrivés avec la CUPRA e-Racer, qui était la première voiture de tourisme 100% électrique, mais nous n'avions pas de plateforme sur laquelle agir. Notre position a été claire ; nous avons rejoint l'Extreme E auparavant, et nous rejoignons maintenant la Formule E. Au final, ce sont des championnats avec un package électrique, avec une batterie, un moteur, une gestion de l'énergie et tout cela, un ensemble d'éléments que nous pouvons apprendre à transférer de l'un à l'autre ainsi qu'aux voitures de route."

Comment l'équipe ABT-CUPRA va-t-elle être gérée ?

La marque espagnole n'arrivera pas seule dans la catégorie des monoplaces électriques ; elle le fera avec ABT, une structure qui connaît déjà les clés de la réussite en Formule E puisqu'elle a remporté le titre des pilotes en 2017-18 et celui des constructeurs en 2016-17.

À l'époque, l'équipe allemande travaillait avec Audi, mais la marque aux anneaux a décidé de quitter la catégorie pour s'orienter vers la Formule 1, qu'elle intégrera en 2026. Cela a conduit ABT à chercher un nouveau partenaire, et c'est chez CUPRA, une vieille connaissance croisée dans d'autres disciplines, qu'elle l'a finalement trouvé.

Comment l'équipe sera-t-elle gérée ? "La collaboration avec ABT est née il y a quelque temps, avec les voitures de route en 2018", rappelle Xavi Serra. "La partie principale, opérationnelle, est soutenue par ABT ; il s'agit d'une voiture avec certaines pièces communes à tous, plus un moteur Mahindra. À partir de là, CUPRA va collaborer avec ABT pour voir plus ou moins jusqu'où nous allons aller."

Quel est l'objectif de CUPRA en Formule E ?

Pour le responsable de CUPRA Racing, la réponse est très claire : "Gagner." Cependant, il sait que cela ne sera pas simple : "Nous sommes conscients du défi. Nous sommes humbles, nous venons d'arriver. ABT a été absent un an, et puis c'est une nouvelle génération de voitures, etc. Nous venons avec l'espoir de grandir. Nous sommes ambitieux mais conscients que le défi est énorme. C'est une catégorie internationale, la meilleure au niveau électrique, et nous savons que ce sera compliqué."

Antonino Labate souligne pour sa part l'objectif non sportif qui est également partagé avec la catégorie des monoplaces électriques : "Nous aimons cette compétition, non seulement pour la technologie et les courses, mais aussi parce que nous partageons la même ambition que la Formule E, celle de toucher les jeunes générations de manière plus directe. Nous espérons aussi être un peu rebelles, mais c'est notre attitude en général."

