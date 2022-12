Maserati domine, DS et McLaren en embuscade

Charger le lecteur audio

B.V., Valence - Cette semaine avaient lieu les premiers essais officiels de la nouvelle voiture de Formule E, la Gen3, bolide de 350 kW (près de 470 ch), soit une puissance supérieure de 100 kW (134 ch) à la génération précédente. Et le premier enseignement est que cette monoplace ne va pour l'instant pas beaucoup plus vite que sa devancière, même si les acteurs du championnat s'accordent à dire que la marge de progression reste conséquente.

Le meilleur temps de la semaine a été signé par Maximilian Günther au volant de la Maserati utilisant les mêmes groupes propulseurs que la marque sœur DS. Le niveau de performance de l'Allemand était extrêmement encourageant sans se résumer à ce simple chrono puisqu'il était le plus rapide quasiment toute la semaine : il a pris la première place mardi matin et après-midi, mercredi matin et après-midi – y compris lors de la simulation d'essais libres et de qualifications – ainsi que lors de l'ultime séance ce vendredi, où il a signé un temps de 1'25"127.

Contre toute attente, ce chrono n'est que six dixièmes plus rapide que la référence établie il y a un an par Edoardo Mortara au volant de la Venturi Gen2, en 1'25"763. Des pneus Hankook bien plus durs que les Michelin n'y sont pas étrangers.

Les trois pilotes les plus compétitifs de la semaine sont équipés d'un moteur DS, puisque Günther est suivi par les représentants de DS Penske avec Stoffel Vandoorne en 1'25"236 et Jean-Éric Vergne en 1'25"248. Jake Hughes est le seul autre pilote à avoir tourné en 1'25"2.

Le pilote McLaren a d'ailleurs remporté la simulation de course de mercredi après-midi, organisée de manière souple par rapport à un véritable E-Prix puisque les deux bolides papaye ont été placés en tête du peloton de manière manifestement arbitraire pour cette épreuve lancée derrière la voiture de sécurité. Hughes est parvenu à prendre l'avantage sur son coéquipier René Rast pour franchir la ligne d'arrivée en tête après 25 tours, avec moins de deux secondes d'avance sur un Günther bien remonté. Aucun accrochage n'a été à déplorer, les pilotes s'étant montrés très sages, avec des neutralisations par la voiture de sécurité et Full Course Yellow qui étaient purement des questions de procédure.

Au cours de la semaine, Nick Cassidy (Envision), Mitch Evans (Jaguar) et Sam Bird (Jaguar) ont été aperçus dans le bac à gravier, alors que le principal incident concerne Sébastien Buemi, qui a tiré tout droit au virage 4 ce matin. Cet accident est survenu dans le contexte de la mise en place d'ici quelques mois d'un système de freinage de secours à la suite de plusieurs accidents en essais privés. En effet, l'innovante Gen3 n'a de freins conventionnels qu'à l'avant, le freinage arrière se faisant par brake-by-wire et régénération. Cependant, l'on ne peut pour l'heure lier avec certitude la sortie de piste de Buemi à cette problématique.

Les problèmes de jeunesse de la Gen3 s'effacent lentement mais sûrement, notamment au niveau de la batterie, même s'il a fallu ajouter au programme un shakedown lundi et une heure d'essais lors de la journée médias de jeudi. Buemi a été le moins fortuné quant aux soucis mécaniques et n'a parcouru que 79 tours avec son Envision à moteur Jaguar, quand ses rivaux avoisinent les 200 boucles couvertes.

Essais de pré-saison à Valence

Pilote Écurie (moteur) Mardi Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Vendredi Vendredi 1 Maximilian Günther

Maserati (DS) 1'26.096

37 1'26.221

40 1'26.178

18 1'25.449

23 1'28.073

19 1'25.341

50 1'25.127

50 2 Stoffel Vandoorne

DS Penske 1'26.531

45 1'26.836

39 1'26.537

17 1'25.712

23 1'26.441

17 1'25.286

54 1'25.236

50 3 Jean-Éric Vergne

DS Penske 1'27.207

44 1'26.851

39 1'27.806

15 1'26.129

29 1'26.486

17 1'25.248

53 1'25.466

46 4 Jake Hughes

McLaren (Nissan) 1'26.178

46 1'27.798

29 1'26.744

17 1'26.298

19 1'26.627

25 1'25.284

45 1'25.334

50 5 Oliver Rowland

Mahindra 1'26.351

35 1'27.007

28 1'27.954

9 1'33.402

7 1'25.883

14 1'26.762

52 1'25.317

45 6 Sam Bird

Jaguar 1'27.355

37 1'27.377

35 1'27.188

18 1'26.781

20 1'26.394

20 1'28.282

17 1'25.388

54 7 Norman Nato

Nissan 1'27.801

38 1'42.186

17 1'27.500

15 1'25.895

29 1'25.776

22 1'26.633

49 1'25.417

53 8 René Rast

McLaren (Nissan) 1'28.009

35 1'28.215

37 1'27.423

17 1'26.506

22 1'26.938

25 1'26.651

36 1'25.470

50 9 Edoardo Mortara

Maserati (DS) 1'26.505

48 1'26.781

39 1'26.875

17 1'26.174

32 1'26.304

22 1'25.534

56 1'25.717

51 10 Robin Frijns

Abt (Mahindra) 1'26.925

24 1'29.660

5 1'27.900

13 1'26.279

16 1'26.397

18 1'26.852

28 1'25.597

34 11 Nick Cassidy

Envision (Jaguar) 1'27.146

39 1'27.143

37 1'27.807

17 1'32.664

33 1'34.108

19 -

1 1'25.878

48 12 Pascal Wehrlein

Porsche 1'26.862

49 1'26.262

38 1'26.915

18 1'26.350

31 1'26.912

17 1'26.516

47 1'25.893

43 13 Jake Dennis

Andretti (Porsche) 1'27.613

32 1'27.084

35 1'28.345

16 1'26.526

23 1'26.627

20 1'25.922

42 1'26.212

39 14 Dan Ticktum

NIO 333 1'27.356

38 1'27.055

23 1'27.052

17 1'27.224

21 1'25.966

27 1'26.175

52 15 Lucas di Grassi

Mahindra 1'26.755

44 1'27.631

34 1'27.403

16 1'26.801

10 1'27.525

21 1'26.150

52 1'25.978

46 16 André Lotterer

Andretti (Porsche) 1'27.810

34 1'26.949

45 1'27.688

17 1'27.024

24 1'31.330

11 1'27.163

39 1'26.050

39 17 Sébastien Buemi

Envision (Jaguar) 1'27.471

40 1'55.112

5 -

5 1'26.066

22 1'29.554

7 18 Mitch Evans

Jaguar 1'27.373

43 1'27.135

28 1'26.628

18 1'26.941

6 1'26.343

19 1'26.830

20 1'26.074

44 19 Nico Müller

Abt (Mahindra) 1'28.184

23 1'27.336

37 1'28.516

11 1'27.554

23 1'27.049

53 1'26.170

42 20 António Félix da Costa

Porsche 1'26.625

33 1'26.683

46 1'28.225

13 1'26.427

29 1'26.987

9 1'26.376

42 1'26.858

50 21 Sacha Fenestraz

Nissan 1'28.031

48 1'27.725

29 1'27.129

16 1'26.490

23 1'27.615

14 1'27.166

25 1'27.361

56 22 Sérgio Sette Câmara

NIO 333 1'27.228

41 1'27.584

32 1'27.685

17 1'26.593

37 1'27.735

10 -

?