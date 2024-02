L'équipe de Lewis Hamilton quitte l'Extreme E

Lewis Hamilton Sébastien Loeb Cristina Gutiérrez Exploitée par Prodrive lors des deux premières saisons du championnat, l'équipe X44 dea glané le titre 2022 avecet, duo qui avait déjà fini second lors de la campagne précédente. En 2023, c'est avec Rodin Carlin qui s'est mis en place un partenariat technique, l'écurie perdant au passage Loeb et retombant en quatrième position.

À la veille de la quatrième saison de la discipline, qui débutera la semaine prochaine en Arabie saoudite, X44 a annoncé son départ, sans préciser les raisons. 2024 sera la dernière année de ce championnat qui deviendra en 2025 l'Extreme H, tourné vers des véhicules à hydrogène.

"Notre équipe X44 a connu trois saisons incroyables, remportant de nombreuses courses et même un Championnat du monde", peut-on lire dans un communiqué. "Merci à nos pilotes Cristina, Fraser [McConnell, le remplaçant de Loeb l'an passé] et Seb, et à tous nos talentueux coéquipiers qui ont travaillé dur pour nous aider à réaliser tout ce que nous avons accompli."

"Plus encore que les résultats sur la piste, nous sommes fiers d'avoir participé à une conversation plus large sur la manière de rendre le sport automobile plus durable, d'avoir réussi à donner à des personnes de tous horizons la possibilité de s'épanouir dans cette équipe, et de l'héritage que Lewis, le propriétaire de l'équipe, laissera derrière lui avec le programme Racing for All."

"Même si nous ne participerons pas nous-mêmes à la compétition en 2024, nous continuerons à l'encourager depuis les coulisses et à garder un œil sur les développements passionnants d'Extreme H."

X44 est la troisième structure à se retirer du championnat cet hiver, après Abt Cupra et quasiment au même moment que Chip Ganassi, qui a annoncé cela officiellement quelques heures après la structure dirigée par Hamilton. Le championnat, chapeauté par Alejandro Agag, a toutefois enregistré l'arrivée d'une nouvelle équipe, SUN AG.

Avec James Newbold