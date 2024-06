Les notes des pilotes au Grand Prix d'Espagne F1 2024

Pneus : S (20 tours) M (27 tours) S (22 tours)

Il a certes manqué la pole mais de très peu et a finalement fait le plus dur au début de la course en dépassant Norris puis Russell sans tarder avant de dérouler et de contrôler le retour de la McLaren en fin de GP.

