Alonso se réjouit de la lutte serrée entre Alpine et AlphaTauri

En inscrivant seulement deux points contre 12 pour AlphaTauri à Mexico, Alpine a vu l'écurie italienne revenir à égalité parfaite au championnat constructeurs. La structure française ne doit d'être officiellement classée cinquième qu'à son meilleur résultat de la saison, à savoir la victoire au Grand Prix de Hongrie.

Alors que s'apprête à débuter le dernier tiers de la tournée des Amériques, avec le Grand Prix de São Paulo, difficile de qualifier jusqu'ici le voyage outre-Atlantique d'Alpine de réussite, après le double abandon d'Austin et les deux unités mexicaines sur fond de performances en deçà des attentes. Pour Fernando Alonso, qui a terminé neuvième le week-end dernier, il est clair que la bonne dynamique précédente de son écurie a été stoppée nette depuis deux semaines.

"Les qualifications n'ont pas été très bonnes [à Mexico] ; je n'ai pas pu faire un tour complet mais heureusement, cela n'a pas compromis le week-end parce que toutes les pénalités moteur nous ont permis de partir en bonne position et le rythme en course était bon. Donc, nous sommes heureux de cela, mais ici nous allons voir. Je pense que Sotchi et Istanbul ont été très compétitifs pour nous ; nous avons perdu un peu de dynamique à Austin et au Mexique et j'espère qu'ici nous pourrons revenir à ce niveau de performance."

Quand il lui est demandé si l'Alpine A521 pourrait être meilleure à Interlagos qu'à Mexico, Alonso de répondre : "Nous ne savons pas. De toute évidence, ce sera un week-end très complexe, comme l'a dit Lewis [Hamilton, présent à ses côtés en conférence de presse]. Je pense que le format sprint ne permet pas de régler la voiture trop finement : vous devez commencer dès les EL1 avec les bons réglages et dans la [bonne] fenêtre. La préparation de jeudi est un peu plus intense et nous allons essayer d'être compétitifs dès le premier tour."

Bien que la perspective de se retrouver battue par AlphaTauri a de quoi inquiéter dans les rangs d'une structure Alpine soutenue par un constructeur, Alonso préfère voir le positif et souligne que cela offre un enjeu à cette saison où Enstone ne joue que les accessits : "C'est bien d'avoir cette bataille, parce qu'évidemment nous ne nous battons pas pour le championnat, ou nous ne sommes pas sur le podium ou quoi que ce soit d'autre. Donc, au moins, nous avons cela avec AlphaTauri pour les courses restantes, où chaque point compte. Je suis confiant. Ce sera serré jusqu'à Abu Dhabi et nous ferons de notre mieux."

Avec Alex Kalinauckas