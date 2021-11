Bottas partagé sur son départ à Mexico

Très critiqué, jusqu'à être gentiment pointé du doigt même dans son propre camp, Valtteri Bottas reconnaît qu'il aurait "peut-être" pu mieux faire au départ du Grand Prix de Mexico la semaine dernière. Parti en pole position avec à ses côtés son coéquipier Lewis Hamilton, le Finlandais avait pris un envol moyen puis avait laissé la porte ouverte à Max Verstappen sur sa gauche, le pilote Red Bull s'emparant ainsi de la tête de la course au prix d'un gros freinage à l'extérieur et s'envolant vers la victoire.

Un peu plus tard, Bottas avait été plus malheureux encore, percuté par Daniel Ricciardo et ainsi renvoyé en fond de peloton, au point de ne pas pouvoir remonter dans le top 10. Après la course, son patron Toto Wolff mais aussi Lewis Hamilton avaient affiché leur déception devant la porte laissée grande ouverte à Max Verstappen. Le pilote britannique avait toutefois dédramatisé le lendemain sur les réseaux sociaux, rappelant le rôle exemplaire de son coéquipier tout au long de l'année.

En arrivant à Interlagos ce week-end pour le Grand Prix de São Paulo, il était toutefois difficile pour Valtteri Bottas d'échapper aux questions sur le sujet. Le futur pilote Alfa Romeo a lui-même étudié les images et admet qu'il aurait pu agir différemment, sans certitude cependant.

Sur le moment, j'ai pensé que je prenais les bonnes décisions. Valtteri Bottas

"Si je suis très franc avec moi-même, il est facile de dire après coup que j'aurais probablement dû faire les choses différemment", explique-t-il. "Mais sur le moment, j'ai pensé que je prenais les bonnes décisions. Si je devais revivre ce moment, peut-être qu'il y aurait une manière de bloquer Max, ou d'éviter qu'il aille à l'extérieur, et peut-être qu'il aurait eu l'occasion d'aller à l'intérieur. Je ne sais pas. C'est comme ça, mais sur le moment, j'ai fait de mon mieux et c'est tout ce que je pouvais faire. J'ai évidemment revu les vidéos. Si j'étais à nouveau dans la même situation, je ferais peut-être du meilleur boulot, ou peut-être pas."

La course de Mexico a tourné à la déception pour Bottas, qui rappelle cependant que la pole position décrochée le samedi est un signe forcément encourageant quant au niveau de performance de Mercedes avant les quatre derniers Grands Prix de la saison face à Red Bull Racing.

"C'était un bon samedi à Mexico et si nous avons obtenu la pole au Mexique, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous battre pour ça lors des dernières courses", prévient-il. "Ce devrait donc absolument être l'objectif. Mais ici, vous savez, c'est un week-end avec un format un peu différent [avec les Qualifs Sprint, ndlr] et nous devons aussi nous concentrer un peu sur le dimanche."