La FIA explique son nouveau système laser de contrôle de F1

La refonte technique des F1 et le passage à des monoplaces conçues autour de l'effet de sol ont incité la FIA à introduire une nouvelle procédure de vérification technique afin de contrôler les designs des voitures à chaque Grand Prix, et notamment vis-à-vis des informations fournies par les concurrents.

En 2022, en effet, les équipes partageront avec la FIA leurs données CAO (conception assistée par ordinateur) sur les développements et les scans laser seront utilisés pour vérifier que la voiture physique correspond bien à ces informations.

Testé lors de la pré-saison 2022, le scanner est nécessaire car les précédentes découpes en métal qui servaient à vérifier la légalité de certaines pièces n'étaient plus compatibles avec les prescriptions issues des nouvelles règles.

Comme c'est le cas depuis 2020, les équipes doivent, avant chaque course, fournir à la FIA des données sur leurs voitures indiquant qu'elles sont en conformité avec les règles. Et c'est ensuite au cours du week-end que des tests sont menés pour confirmer qu'il y a bien corrélation entre ces informations et l'état de la F1.

Le scanner laser permettra à la fédération de mener des tests supplémentaires et au hasard au fil des week-ends. Les tests physiques pour s'assurer que la flexion des ailerons et du plancher des voitures est légale seront toujours effectués dans le garage de la FIA à chaque course, tout comme les contrôles tels que la mesure de l'espace d'ouverture des DRS.

L'appareil de laser scanning de la FIA

"Les règles aérodynamiques sont devenues beaucoup plus complexes, car il ne s'agit pas de décider si vous rentrez dans une boîte, il y a beaucoup plus de règles déterminant la géométrie autorisée", a déclaré Nikolas Tombazis, responsable des questions relatives aux monoplaces à la FIA, à propos du nouveau système de balayage laser. "Pour cette raison, nous devions améliorer le contrôle, c'est pourquoi nous avons opté pour un système de scannage entièrement électronique et à la pointe de la technologie."

"Nous vérifions les voitures sur un ordinateur pour nous assurer qu'elles répondent à toutes les contraintes géométriques, et nous avons fait cela avec toutes les équipes, puis nous vérifions la voiture physique par rapport au modèle informatique en scannant la voiture, et c'est le processus que nous utilisons maintenant."

"Le système consiste en une piste qui détecte la position d'un appareil tenu par l'un de nos commissaires techniques. Nous scannons la surface en tenant un capteur au-dessus de la surface ou nous vérifions des points spécifiques sur la voiture qui sont ensuite vérifiés par rapport à la CAO, sur les coordonnées. Et sur la base de ces mesures, nous pouvons tirer les conclusions finales."

"Nous avons deux contrôles : un contrôle rapide où nous examinons les paramètres de base - largeur, hauteur, s'assurer que la voiture ne roule pas trop bas, etc - et ensuite un contrôle plus détaillé où nous scannons toute la surface de la voiture, ce qui prend un peu plus de temps."

Zone de contrôle de la FIA

Tombazis a également déclaré que la FIA espérait "éventuellement effectuer des scans rapides sur toutes les voitures pendant un week-end de course", mais il a ajouté : "Nous sommes encore en train d'apprendre le processus, en particulier dans un environnement de week-end de course. Les scans plus détaillés auront lieu de manière plus aléatoire, probablement sur quelques voitures par course, ce qui signifie que l'équipe ou les équipes sélectionnées ne sauront pas qu'elles seront scannées, favorisant ainsi la conformité."

"Il est clair que si une voiture fait l'objet d'une réclamation ou si nous avons de sérieuses inquiétudes quant à la légalité d'une voiture ou si un concurrent a des inquiétudes, alors nous pouvons choisir individuellement une voiture à scanner afin d'obtenir les informations nécessaires pour prendre une décision. Jusqu'à présent, le système a bien fonctionné. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais c'est un pas dans la bonne direction pour améliorer encore nos capacités sur la piste."