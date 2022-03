Leclerc "plus pessimiste" que Binotto sur le niveau de Ferrari

Charger le lecteur audio

Au terme d'essais hivernaux rondement menés, où l'écurie a accumulé 3941 kilomètres répartis sur les six journées de roulage, la Scuderia Ferrari a donné une impression de sérénité. Et pour ses rivaux et les observateurs, l'écurie fait clairement partie des favoris au vu du comportement, de la fiabilité et du rythme de la F1-75.

De là à dire que Ferrari est LE favori dans le contexte d'un développement quasiment exclusivement focalisé, en 2021, sur la monoplace 2022 et son concept unique de pontons creusés sur leur partie supérieure, il n'y a qu'un pas qui est parfois franchi allègrement. Mais Charles Leclerc, qui a connu les espoirs déçus de 2019 et la difficile saison 2020, préfère jouer la prudence.

Interrogé sur l'équipe qu'il voit favorite après l'analyse des données issues des tests, il a pointé vers la structure auteur du meilleur temps absolu à Sakhir, à savoir Red Bull Racing et son Champion du monde en titre Max Verstappen. "Je pense que Red Bull l'est, pour ce qu'ils ont montré", a-t-il déclaré en conférence de presse à Bahreïn.

"Mais je pense aussi que Mercedes n'a pas montré tout son potentiel. Ils ont fait quelques tours ici et là qui étaient bons, une fois qu'ils ont tout assemblé. Mais ils n'ont pas vraiment réussi à tout mettre bout à bout, pour être honnête. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup plus à venir de Mercedes à, et je pense que ce seront encore les deux équipes à battre cette année."

Charles Leclerc avec Mattia Binotto et Carlos Sainz

Quand Motorsport.com lui a demandé de réagir aux propos de son directeur d'équipe, Mattia Binotto, qui jugeait que la Scuderia serait "compétitive" mais sans savoir si elle serait "deux dixièmes devant ou derrière" ses adversaires directs, Leclerc reconnaît être moins optimiste : "Je suis peut-être un peu plus pessimiste, mais je pense que nous sommes toujours un peu derrière Red Bull."

"Encore une fois, je ne pense pas que nous parlions d'une seconde comme l'année dernière, ou même plus l'année précédente", a-t-il rapidement nuancé. "Je pense que ça va être plus serré, et c'est déjà un bon signe. Je pense quand même qu'ils sont les favoris. Donc nous devons travailler autant que possible demain pour maximiser la journée et être aussi prêts que possible pour samedi, et nous espérons nous battre pour la victoire. Mais je nous vois toujours un peu derrière Red Bull."

Quoi qu'il en soit, il juge positif le fait d'être sous le feu des projecteurs après deux saisons plus discrètes : "Je ne le ressens pas comme une pression supplémentaire. Je le ressens plutôt comme une chose positive. C'est un bon signe si les gens s'attendent à ce que nous nous battions aux avant-postes - cela signifie que nous avons fait quelque chose de bien. Et ce que nous avons montré lors des essais, même si ce ne sont que des essais, était suffisant pour que les gens pensent que nous sommes devant. Mais nous ne nous enflammons pas pour l'instant. Ce ne sont que des essais. Mais c'est bien de retrouver ces gros titres, parce que ces deux dernières années, ça n'arrivait pas souvent."

Propos recueillis par Luke Smith