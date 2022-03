Rapport sur Abu Dhabi : la F1 appelle la FIA à la transparence

Charger le lecteur audio

Ce samedi, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA doit se réunir pour discuter du rapport rédigé par l'instance dans le cadre de l'enquête menée sur les événements de la fin de course au GP d'Abu Dhabi 2021. Un moment que le PDG de la Formule 1 considère important pour la discipline dans son ensemble, même s'il estime par ailleurs qu'il ne sert à rien de s’appesantir sur les actions de l'ancien directeur de course, Michael Masi. Il juge que la crédibilité du championnat va dépendre des réponses apportées.

Au micro de Sky Sports F1, Domenicali a déclaré : "Dans les prochains jours, la FIA discutera formellement de cela lors du Conseil Mondial du Sport Automobile, parce que je pense que ce que nous devons éviter est une discussion privée. Nous sommes tous des êtres humains, vous pouvez dire que vous êtes performant en tant que pilote, en tant qu'équipe, en tant qu'arbitre, mais cela ne change rien à la crédibilité de la discipline, si la discipline tire toutes les leçons pour améliorer cela. La crédibilité passe par ce genre d'action, et nous attendons de la FIA qu'elle en tienne compte dans sa préparation pour la saison à venir."

À la question de savoir si le rapport complet de la FIA sur les événements d'Abu Dhabi devrait être publié intégralement, Domenicali a répondu : "Je vais assister au Conseil Mondial samedi prochain, et nous verrons. C'est l'objectif, de faire un pas en avant pour avancer après Abu Dhabi. Nous sommes déjà à Bahreïn. Il n'y a donc pas besoin de parler d'une approche différente, si ce n'est pour dire ce que nous avons appris en tant que régulateur lors de cette dernière course."

Le Safety Car devant Lewis Hamilton quelques minutes avant la fin de course controversée

Jusqu'ici et en l'absence de conclusions sur Abu Dhabi, les actions menées par la FIA ont consisté en l'éviction de Masi de son poste – remplacé par un duo composé de Niels Wittich (ancien directeur de course en DTM) et Eduardo Freitas (directeur de course en WEC) –, et en une annonce de la réorganisation du fonctionnement de la direction de course dans son ensemble, avec notamment une salle de contrôle vidéo séparée qui ferait office de VAR, comme en football. Des modifications réglementaires des articles impliqués ont également été dévoilées, mais elles n'auraient pas eu d'impact particulier sur la situation du GP d'Abu Dhabi.

Et quand bien même ce qui avait été reproché à Masi est d'avoir géré seul un certain nombre de situations qui auraient fini par causer une trop grande pression sur ses épaules et une décision allant partiellement à l'encontre des règles, Domenicali estime pour sa part que la tête de la direction de course doit avoir les coudées franches.

"La direction de course doit être une entité organisée de manière adéquate, mais le directeur de course est un homme, ou une femme, ou une personne, qui doit prendre la bonne décision", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un risque à laisser les choses se décider en comité.

"Et elle peut prendre la bonne décision si elle est bien soutenu, si elle a tous les outils à sa disposition pour prendre ce jugement. Je crois que ce que vous dites est totalement aligné avec ma pensée. Vous n'avez pas le temps de vous réunir en comité, vous devez vous assurer que tout ce que vous avez autour de vous vous permet de prendre la bonne décision."