La FIA a validé des modifications en termes de sécurité pour 2021

La Formule 1 prépare activement 2021 et le passage à une réglementation qui va apporter d'importants changements. Le but de la discipline reine et de la FIA est de s'assurer que le nouveau Règlement Technique offre plus de spectacle en favorisant les luttes en piste tout en permettant une réduction des coûts. Aussi, les designs vont être plus contrôlés pour éviter les effets aérodynamiques indésirables et un certain nombre de pièces vont être standardisées.

Le travail mené par les dirigeants est continu et vise à empêcher toute faille réglementaire qui pourrait réduire à néant les efforts faits pour resserrer le peloton. Sur ce plan, des changements ont été approuvés par le Conseil Mondial du Sport Automobile ce vendredi : "Des modifications du profilage des ailerons avant pour éviter l’effet de downwash (évacuation de l’air vers le bas), qui aurait entraîné un grave compromis par rapport à l'objectif global de parvenir à des courses plus serrées", peut-on ainsi lire.

Lire aussi : La F1 abandonne la limitation des designs de casques

Mais ce travail continu est également effectué, depuis longtemps, sur le plan de la sécurité, plusieurs dispositions pour renforcer la sûreté des monoplaces ayant là aussi fait l'objet d'une annonce hier :

"Amélioration drastique de la résistance et de l'absorption d'énergie du châssis lors des chocs avant, latéraux et arrière

Un certain nombre de mises à jour visant à améliorer considérablement la sécurité électrique (haute tension) des voitures

Les câbles d'ancrage seront obligatoires pour les ailerons arrière et les structures d'impact arrière."

Plus anecdotique mais pas sans importance sur le plan économique : "Les plaques d'extrémité des ailerons avant, la carrosserie supérieure et les plaques d'extrémité des ailerons arrière ont été modifiées pour offrir aux équipes plus d’espace d’affichage commercial."

De même, la FIA a confirmé que l'entreprise américaine Kulite avait été désignée fournisseur officiel des capteurs de pression et de température des unités de puissance pour les saisons 2021, 2022 et 2023.

Enfin, le Règlement Financier pour 2021 et au-delà a subi des modifications qui "permettront à l'Administration du Plafond Budgétaire d'effectuer des activités de surveillance à tout moment, à distance ou dans les locaux des équipes de F1".

Voir aussi :