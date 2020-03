Racing Point explique la "vraie intégration" d'Aston Martin

Le mois dernier, la future transformation de Racing Point en équipe officielle Aston Martin était annoncée, après que le propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, s'est porté acquéreur de la marque en difficulté. Otmar Szafnauer, directeur du team, explique que des plans sont déjà prêts pour que son équipe partage l'expertise technique avec celle qui lui donnera son nom, comme le veut l'accord validé par Stroll.

"Ça devrait être très bien", assure-t-il à Motorsport.com. "C'est gagnant-gagnant. Cela devrait être bénéfique aux deux parties. Je veux dire, nous allons devenir une équipe d'usine avec un nom fabuleux. Et Aston Martin pourra profiter de technologies venant de la F1, et d'un transfert de ces technologies."

"Avant tout, nous avons une très bonne soufflerie à Brackley qu'ils peuvent utiliser. Nous avons des aérodynamiciens qui peuvent y aller aussi, et je suis sûr qu'il y aura d'autres solutions qui seront apportées sur les voitures de route. Nous faisons des pièces vraiment rigides, ce qui aide une voiture de course et qui pourra servir dans une voiture de sport, donc il y aura des domaines dans lesquels nous les aiderons pour développer leurs voitures."

Interrogé quant à un possible échange technique dans l'autre sens, Szafnauer répond qu'il n'y a pas de plans en ce sens actuellement : "Nous verrons ce qu'ils ont, et nous verrons s'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre. Si c'est le cas, nous serons ravis de nous en servir."

Il confirme aussi que la nouvelle usine de Silverstone, actuellement en construction, accueillera également une équipe de designers de voitures de route, et surtout ceux qui travaillent avec Red Bull Technology sur le projet de l'hypercar Valkyrie : "Dans notre nouvelle usine, ils auront probablement 100 designers avec nous, donc il y aura une vraie intégration, les gens qui sont avec Red Bull actuellement viendront vers nous. Ils seront sous le même toit que nous. Ils ont fait une hypercar avec Adrian Newey, la Valkyrie, et il y a d'autres variantes qui arrivent à un niveau inférieur à la Valkyrie. Ce n'est pas à moi d'en parler, mais ils vont présenter d'autres beaux produits."

Szafnauer pense que le nom Aston Martin aidera aussi l'équipe à recruter les candidats les plus qualifiés, alors qu'elle continue à développer son nombre d'employés : "C'est une des grandes marques anglaises. Ce sera génial de ramener Aston Martin en F1. Nous devons faire justice à cette marque, et il faut qu'on soit sûrs d'être performants. Nous voulons grandir, nous sommes presque 500 maintenant et nous n'allons pas nous arrêter. Mais ma philosophie a toujours été de recruter les bonnes personnes, car c'est un effort collectif. Nous devons nous assurer que nous avons la meilleure équipe possible, pas seulement pour recruter et faire croître le nombre. Nous devons recruter les bonnes personnes. Je pense qu'Aston aidera également à recruter et à agrandir l'équipe."