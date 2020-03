La FIA a mis en place une cellule de crise face au coronavirus

Même si la FIA suit la situation depuis plusieurs semaines, ses efforts ont été renforcés avec la création d'un comité qui va se réunir tous les deux jours pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus et son impact sur les activités de la fédération. Ainsi, dans un communiqué publié ce vendredi soir suite au Conseil Mondial du Sport Automobile, la mise en place d'une cellule de crise menée par le professeur Gérard Saillant, par ailleurs président de la commission médicale de la FIA, a été actée.

"Le professeur Gérard Saillant, président de la Commission Médicale de la FIA, a fait une présentation détaillée sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID-19", peut-on lire dans le communiqué. "Une cellule de crise de la FIA a été créée et se réunit tous les deux jours pour examiner les derniers développements dans le monde. La FIA continue de suivre de près la situation et ses implications, avec ses clubs membres et ses promoteurs, et suit les conseils des autorités compétentes, notamment les gouvernements et l'Organisation Mondiale de la Santé. La FIA évaluera le calendrier de ses prochaines compétitions, prendra toutes les mesures nécessaires pour contribuer à protéger la communauté mondiale du sport automobile et son public, et reportera les compétitions si nécessaire."

Deux manches de la saison 2019-2020 de Formule E ont déjà été reportées (Sanya et Rome), ainsi que le Grand Prix de Chine de Formule 1 qui devait se tenir à la mi-avril. Cependant, le GP d'Australie est lui toujours sur les rails, en dépit d'un durcissement des contrôles à l'arrivée pour les voyageurs en provenance d'Italie. Dans le même temps, le manager sportif de la F1, Ross Brawn, a déclaré qu'aucun risque inutile n'était pris mais que l'annulation totale n'était pour le moment pas une option envisageable.

