GP de Hongrie - Programme TV et guide d'avant-course

Pour le public français, il faudra compter, comme depuis 2013, sur la diffusion de l'épreuve par Canal+, qui agence la programmation sur les différentes chaînes de son groupe. La mise en place du week-end suivra le déroulé habituel avec l'intégralité des séances depuis le vendredi.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 30 juillet

Essais Libres 1 11h30 - 12h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 15h00 - 16h00 Canal+ Sport Samedi 31 juillet

Essais Libres 2 12h00 - 13h00 Canal+

Qualifications 15h00 - 16h00 Canal+

Dimanche 01 août

Course (70 tours ou 2h) 15h00 - 17h00 Canal+

Lancé à la construction en 1985, le Hungaroring était déjà prêt à recevoir son premier Grand Prix neuf mois après le début du projet. Le gouvernement hongrois avait initialement envisagé de faire revivre l'ancien circuit du parc Nepliget à Budapest afin d'accueillir la Formule 1 dans le pays, mais il a finalement décidé de créer une installation spécialement conçue à cet effet. Le premier GP de Hongrie s'est donc tenu en 1986, et a été remporté par Nelson Piquet (Williams), qui battit alors son compatriote et rival Ayrton Senna.

Connu pour ses caractéristiques sinueuses, le Hungaroring enchaîne les virages et l'on y voit des appuis aérodynamiques très élevés, proches de ceux adoptés à Monaco. Les autos disposant de grip mécanique et d'aisance dans les changements de direction y sont souvent à l'aise et le tracé autorise aux équipes disposant de moins d'atouts du côté de la puissance moteur à espérer jouer leur carte.

Il fait traditionnellement très chaud pour le Grand Prix de Hongrie, qui se tient dans une cuvette et offre ainsi aux spectateurs de très nombreux points de vue sur le circuit depuis les positions surélevées des tribunes, logées sur les crètes. De par ses caractéristiques, le Hungaroring est un lieu où une bonne place en qualifications est particulièrement important, tant il y est ensuite difficile de dépasser, même si le DRS permet d'avaler des rivaux au bout de la courte ligne droite de départ/arrivée. Il s'agit aussi d'un endroit où l'on assiste pour cette raison à d'audacieuses stratégies décalées, qui viennent pimenter les courses.

La distance de course dimanche sera exactement de 306,7 km. Les 14 virages du tracé seront à négocier 70 fois, ce qui signifie que les pilotes de tête auront tourné 980 fois à l'arrivée !

Les records (depuis 2003)

Meilleur temps en course Lewis Hamilton Mercedes 1'16"627

(moy. : 205,823 km/h) 2020 Record de la pole Lewis Hamilton Mercedes 1'13"447

(moy. : 214,734 km/h) 2020

Les dix derniers polemen et vainqueurs au Hungaroring

Année Pole position Victoire 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Max Verstappen Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2016 Nico Rosberg Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2014 Nico Rosberg Daniel Ricciardo 2013 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2012 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2011 Sebastian Vettel Jenson Button

Le week-end s'annonce extrêmement chaud, avec des températures dépassant allègrement les 30°C pour les premiers essais libres. Le ciel se couvrira cependant peu à peu et le taux d'humidité grimpera au fur et à mesure, jusqu'à rendre la météo menaçante. D'après les prévisions établies quelques jours avant le Grand Prix, le risque de pluie devrait grimper à 70% dans la nuit de samedi à dimanche et, surtout, des orages pourraient toucher le circuit pour le jour de la course. Reste à voir à quel moment précis ils feront leur entrée en scène...

Course suivante : Grand Prix de Belgique (26-29 août)