Que deviennent les F1 une fois la saison terminée ?

La saison 2023 de Formule 1 s'est achevée à Abu Dhabi, où les monoplaces ont été une dernière fois sollicitées pour des essais la semaine passée. L'année prochaine est déjà dans tous les esprits et les voitures du millésime écoulé vont entamer une autre vie. Selon chaque écurie, cette nouvelle page s'écrit plus ou moins différemment, mais il s'agit principalement d'en prendre le plus grand soin puisqu'elles appartiennent désormais à l'histoire. Plusieurs équipes disposent d'ailleurs d'un département "Heritage" dédié à ces anciennes monoplaces.

Chez Mercedes, dès qu'une F1 a bouclé son dernier tour de piste dans la saison, elle rejoint ainsi cet autre univers. "À la fin de la saison, les voitures arrivent ici au département Heritage, où nous les reconstruisons exactement telles qu'elles ont terminé la course", précise Alex Toulouse, mécanicien n°1 de ce service.

Quand une monoplace bascule du côté "Heritage", toutes les pièces sont recensées et intégrées dans un système de gestion. L'écurie vérifie ainsi si des voitures plus anciennes peuvent les utiliser, si elles peuvent servir à de futurs développements, ou si elles ne sont tout simplement plus nécessaires.

"Quelle que soit la décision prise, l'efficacité est au cœur de la démarche", indique Mercedes. "Nous nous assurons de tirer le meilleur parti de chaque pièce." Tout est minutieusement enregistré, répertorié et stocké de manière à pouvoir être retrouvé facilement : "Du châssis aux boulons, nous retraçons le parcours de toutes les pièces".

La moindre pièce est minutieusement répertoriée à Brackley.

La firme à l'étoile considère toutefois que, tant que possible, la meilleure manière de bien entretenir ces voitures devenues historiques est de les faire fonctionner. Ainsi, toute monoplace entreposée à Brackley est démarrée au moins une fois par an, principalement pour éviter une dégradation des éléments internes. Il s'agit d'un entretien annuel qui répond aux mêmes procédures que celles utilisées par le département compétition, et qui doit assurer le fait que chaque F1 soit en parfait état de marche. Mercedes l'assure : même une monoplace qui a dix ans est prête à prendre la piste à tout moment.

Cette démarche offre notamment des possibilités élargies en cas de démonstration organisée dans l'année, à l'image de la Mercedes W02 qu'a pilotée Mick Schumacher à Goodwood l'été dernier. Outre ce genre d'occasion, certaines équipes peuvent recourir à d'anciennes F1 pour organiser des essais privés tout en respectant la réglementation, qui interdit de le faire avec des monoplaces qui ne sont pas datées d'au moins deux ans. Cette pratique est notamment régulière chez McLaren, Ferrari ou encore Alpine.

Dans le cas de Mercedes, le département "Heritage" qui a ouvert ses portes en 2016 abrite toutes les F1 qui ont couru depuis le retour du constructeur allemand avec un programme d'usine en rachetant Brawn GP : on part ainsi de la W01 de 2010, pour arriver prochainement à la W14 qui vient tout juste de boucler sa campagne.

"Nous comprenons l'importance de préserver les souvenirs et les accomplissements de chaque saison", souligne l'écurie Mercedes. "C'est pourquoi nous conservons soigneusement un large éventail de souvenirs, dont des trophées, des combinaisons de course, des casques, et même des documents d'archives tels que les dessins techniques et fiches d'installation."

"Notre patrimoine n'est pas qu'une simple collection d'objets, c'est un témoignage vivant de la passion et du dévouement de toutes les personnes impliquées dans l'équipe. La mission de notre équipe n'est pas seulement d'écrire l'histoire, mais aussi de veiller à ce qu'elle ne soit jamais oubliée."