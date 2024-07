Zak O'Sullivan s'impose dans une course sprint de huit tours à Spa

Ce week-end, la Formule 2 se rend en Belgique pour un cinquième week-end de course consécutif. Après sa pole position la semaine dernière en Hongrie, Paul Aron (Hitech) a réitéré cette performance à Spa-Francorchamps en réalisant le meilleur chrono des qualifications vendredi. Le rookie estonien s'élancera dimanche devant Gabriel Bortoleto (Invicta) et Isack Hadjar (Campos), tandis que Victor Martins (ART) partira en fond de grille lors des deux courses en raison d'un problème électrique qui l'a privé de la séance de qualifications.

Ce samedi, les pilotes doivent d'abord passer par la course sprint, reportée en début de soirée à cause de la pluie. En raison de sa traditionnelle grille inversée pour les dix premiers, c'est Zak O'Sullivan, le coéquipier de Victor Martins chez ART, qui s'élance de la pole position, devant Dennis Hauger (MP) et Richard Verschoor (Trident). Isack Hadjar est huitième tandis que Paul Aron est loin sur la grille, à la 20e position, en raison des dix places de pénalités reçues lors de la manche en Hongrie.

Victor Martins gagne dix positions au départ

Le départ se fait sous la pluie et au premier virage, O'Sullivan conserve la tête après un envol très prudent des 22 pilotes, tous équipés de pneus pluie. Isack Hadjar perd une position au départ au profit d'Oliver Bearman (Prema), très rapide en ce début de course. Le Britannique se retrouve alors à la lutte pour la septième place avec son coéquipier Andrea Kimi Antonelli.

Parti dernier, Victor Martins réalise un très bon départ en se retrouvant à la 12e place après seulement deux tours. Le Français, parti 22e, a gagné dix places. Dans le même temps, les deux pilotes Prema, Antonelli et Bearman, se débarrassent de Franco Colapinto (MP) pour prendre les sixième et septième positions.

Course arrêtée en raison de la météo

Au troisième tour, la voiture de sécurité virtuelle fait son apparition avant de voir le vrai Safety Car entrer en piste un tour plus tard. Pepe Martí (Campos) est contraint de s'immobiliser en milieu de piste en raison d'un problème mécanique. Alors que la monoplace du pilote espagnol est évacuée, la voiture de sécurité reste en piste, afin d'évaluer les conditions. Après quelques minutes, le drapeau rouge est agité en raison de la pluie, la piste étant jugé impraticable.

La course sprint a finalement été annulée après seulement huit tours. Zak O'Sullivan s'impose donc devant Dennis Hauger et Richard Verschoor. Isack Hadjar prend la neuvième place, tandis que Victor Martins termine à la 12e position. Les points sont donc logiquement réduits et attribués seulement aux cinq premiers.

Spa-Francorchamps F2 2024 - Course Sprint