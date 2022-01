TV : la Formule E reste sur L'Équipe, la ROC est pour Canal+

La Formule E sur L'Équipe, c'est une histoire qui va durer. Après une première saison manifestement satisfaisante, le groupe français a signé un nouveau contrat pluriannuel avec le championnat tout électrique. "L'intégralité des courses sera retransmise dans l'univers L'Équipe Live de la plateforme L'Équipe et les meilleures seront diffusées sur la chaîne L'Équipe", indique le média en question.

Le week-end prochain, l'E-Prix de Diriyah qui lancera la huitième saison de Formule E verra sa première course diffusée sur L'Équipe Live, tandis que la seconde épreuve aura le privilège du petit écran sur La Chaîne L'Équipe.

Ce sont Adrien Paviot et Peter Anderson qui commenteront ces courses en alternance avec le consultant Paul Petit, pilote de 28 ans passé par les championnats de France de Formule 4 et de GT ainsi que par l'ELMS. Mylène Dorange sera l'envoyée spéciale sur les circuits.

La Race of Champions sur Canal+

Quant à la Course des Champions, c'est Canal+ qui en a acquis les droits pour les quatre prochaines éditions, de 2022 à 2025, droits qui concernent bien évidemment les territoires français et monégasque mais aussi Andorre, Suisse, la Pologne, Haïti, et l'Afrique subsaharienne. Voilà une petite cerise sur le bien gros gâteau qu'est la diffusion de la Formule 1, du MotoGP, du WRC et de l'IndyCar, entre autres, pour le groupe français.

Rappelons que l'édition 2022 de la Course des Champions aura lieu les 5 et 6 février en Suède, rassemblant des stars telles que Sébastien Loeb, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen et Petter Solberg, les nordiques étant mis à l'honneur sur leurs terres. Ce jeudi, les organisateurs ont d'ailleurs annoncé que Jamie Chadwick et David Coulthard allaient composer l'équipe britannique lors de la Nations Cup, défendant évidemment leurs chances individuellement pendant la ROC.

