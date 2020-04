L'E-Prix de Rome confirmé jusqu'en 2025

Ce nouvel accord a été conclu suite à une réunion du conseil municipal de Rome ce vendredi, mais reste sujet à approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile, dont la prochaine réunion est elle prévue le 19 juin. L'E-Prix de Rome a rejoint pour la première fois le calendrier de la FE lors de la campagne 2017-2018.

Il était prévu le 4 avril cette année mais a dû être annulé en raison de l'épidémie de COVID-19 qui a durement touché l'Italie puis l'Europe tout entière. La saison de Formule E est d'ailleurs suspendue jusqu'à fin juin.

La maire de Rome, Virginia Raggi, a déclaré : "Rome est à nouveau une référence incontournable pour la Formule E et reste une attraction majeure pour les grands événements. Lorsque nous sortirons de l'urgence sanitaire, nous devrons revenir beaucoup plus forts que jamais. Notre ville est prête à relever ce défi et la capitale italienne sera le symbole de la discipline jusqu'en 2025."

"Cet accord entraînera de nombreux investissements dans les zones urbaines et rendra notre collaboration beaucoup plus forte. C'est un contrat qui offrira aux Romains de nombreux avantages, ce qui les aidera à prendre un nouveau départ. Notre ville est très fière d'accueillir l'E-Prix, un événement sportif qui fait œuvre de pionnier en matière d'idées durables et de technologies innovantes."

Quant à Alejandro Agag, le fondateur et président de la Formule E, il a ajouté : "Nous sommes fiers d'annoncer un accomplissement aussi important et le début d'une nouvelle coopération à long terme. Nous remercions la maire de Rome, Virginia Raggi, et toute l'administration d'avoir pu la concrétiser."

"L'Italie est un marché stratégique pour nous, et nous sommes déterminés à continuer de travailler avec le pays pour assurer une nouvelle croissance du championnat, en termes de popularité et de compétitivité. Nous avons impliqué certains des plus grands acteurs de l'industrie pour travailler ensemble à un changement progressif de la perception de la mobilité électrique. Ce processus aura des conséquences majeures au niveau mondial."

Alors que la saison actuelle est en suspens, la FE a lancé sa compétition virtuelle, le Race at Home Challenge Esports, en partenariat avec Motorsport Games. Le pilote BMW Maximilian Günther a remporté la manche hors championnat disputée sur une version raccourcie du circuit de Monaco de FE. La première manche du championnat prévu sur huit courses aura lieu ce samedi sur le circuit de Hong Kong, sur rFactor 2, avec un niveau de dégâts fixé à 80%.

