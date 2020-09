Félix da Costa s'impose aisément à Berlin

Auteur d'une performance époustouflante en qualifications, le leader du championnat António Félix da Costa s'élançait de la pole position aux côtés de son coéquipier Jean-Éric Vergne. Les pilotes DS Techeetah étaient suivis sur la grille par André Lotterer, Sébastien Buemi et Nyck de Vries, tandis que Mitch Evans, deuxième au classement général, n'était que huitième.

Après une longue attente sur la grille, les DS Techeetah ont pris un très bon envol, contrairement à Lotterer, qui est néanmoins parvenu à conserver la troisième place. Aucun incident majeur n'a été à déplorer, le top 5 est resté identique, et dès le premier tour, Félix da Costa a pris une seconde et demie d'avance sur Vergne, ce dernier reléguant rapidement Lotterer à plus de deux secondes. Le pilote Porsche subissait la pression de Buemi et de De Vries derrière lui.

Frijns fait sortir le Safety Car

Après cinq tours, Félix da Costa devançait toujours Vergne d'une seconde et demie, Lotterer de cinq secondes et demie, Buemi de six secondes, De Vries de six secondes et demie, ainsi que D'Ambrosio et Bird de huit secondes. Les dix premières boucles n'ont été marquées que par l'accident de Robin Frijns, qui a percuté le mur et a fortement endommagé sa Virgin à moteur Audi ; le Néerlandais était à la lutte pour la 11e place avec Maximilian Günther. La course a été neutralisée par le Safety Car.

Les six secondes séparant les DS Techeetah du reste du peloton sont ainsi parties en fumée. La course était-elle relancée ? Les bolides dorés ont cette fois peiné à creuser l'écart sur leurs rivaux. Pendant ce temps, Sam Bird a trouvé l'ouverture au forcing sur Jérôme d'Ambrosio pour la sixième place... et a hérité de la cinquième lorsque Buemi a tenté, sans succès, d'activer le mode attaque ! De Vries, en revanche, y est parvenu et a même conservé sa quatrième position.

Cela a permis à Lotterer d'utiliser l'attack mode à son tour... mais comme Buemi, le pilote Porsche n'est pas parvenu à inscrire sa trajectoire au niveau des trois capteurs nécessaires pour ce faire ! De Vries lui a aisément chipé la troisième place, tandis que les DS Techeetah avaient le champ libre pour activer ces 35 kW supplémentaires.

Lotterer et Buemi ont finalement réussi à faire de même mais ont perdu du terrain, se retrouvant cinquième et huitième. Pendant ce temps, après 20 tours, Félix da Costa menait avec une seconde et demie d'avance sur Vergne et cinq secondes d'avance sur De Vries.

Nombre de concurrents n'ont pas tardé à effectuer une deuxième et ultime activation, dont Lotterer, qui a poussé De Vries à la faute. Le pilote Mercedes a également été dépassé par Bird et s'est retrouvé cinquième.

Massa dans le mur, nouvelle neutralisation

C'est alors que Felipe Massa a heurté les Tecpro, mais le Safety Car n'est pas intervenu, un simple drapeau jaune étant agité. Son ingénieur de course lui a demandé de tenter une marche arrière, mais le Brésilien a estimé la manœuvre impossible. L'épreuve a finalement été neutralisée par Full Course Yellow.

La course a repris ses droits avec huit minutes + 1 tour au compteur, et Félix da Costa avait deux secondes d'avance sur le peloton mené par Vergne, qui avait activé le mode attaque avant la neutralisation. Le Portugais a fait de même dès qu'il en a eu l'occasion, conservant de justesse la tête de l'épreuve, et a pris la poudre d'escampette.

Lire aussi : Deux cas de COVID-19 annoncés à la veille de la reprise de la FE

Bird, lui, a hérité de la troisième place, mais devait encore réaliser une deuxième activation... avant laquelle il a dépassé un Vergne en difficulté ! Le Français s'est retrouvé sous la pression de son ancien coéquipier Lotterer, qui bénéficiait encore de l'attack mode et a trouvé l'ouverture. Et lorsque Bird a validé sa seconde utilisation de ce bonus, il n'a perdu qu'une place, au profit de la Porsche, qu'il a promptement doublée à nouveau.

Pendant ce temps, Vergne poursuivait sa descente aux enfers, dépassé par les Mercedes de De Vries (non sans contact) et de Vandoorne, puis par la Mahindra de D'Ambrosio.

Günther et Evans s'accrochent

C'est alors que deux candidats au titre, Maximilian Günther et Mitch Evans, se sont accrochés alors qu'ils briguaient le top 8 ! Percuté à l'arrière par la BMW, le pilote Jaguar est parti en tête-à-queue et s'est retrouvé 18e.

Dans le top 10, c'est Jérôme d'Ambrosio qui avait économisé le plus d'énergie, et il s'est emparé de la cinquième place face à Vandoorne. Lotterer a pris la deuxième position à Bird, mais c'est Félix da Costa qui s'est imposé... après avoir consommé l'intégralité de l'énergie à sa disposition ! C'est une excellente opération pour le Portugais, qui engrange 30 points sur cette journée difficile pour ses rivaux. Il compte désormais 41 unités d'avance sur Mitch Evans au championnat, avec 150 points encore à prendre.

De Vries a pris la quatrième place de la course devant D'Ambrosio, Vandoorne et Buemi. Initialement classé huitième Günther a été disqualifié pour avoir utilisé trop d'énergie, et ce sont donc Di Grassi (auteur d'une belle remontée depuis la 20e place de la grille), Sims et Rast qui complètent les points. Vergne a chuté hors du top 10 dans le dernier tour après avoir été percuté par Di Grassi.

La Formule E sera de retour dès demain pour une deuxième course sur la piste inversée du Circuit de Berlin Tempelhof, avec un départ également prévu à 19h.

E-Prix de Berlin 2020 - Manche I