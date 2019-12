La Formule E va devenir un Championnat du monde FIA en 2020-21

Le championnat de monoplaces électriques va donc rejoindre la Formule 1, le WEC, le WRC et le World Rallycross parmi les compétitions détenant ce fameux statut décerné par la fédération internationale. La Formule E correspond aux critères d'un Championnat du monde (quatre constructeurs et des courses sur trois continents) depuis sa deuxième saison, mais n'a pas immédiatement obtenu ce statut en raison de frais d'inscription qui seraient devenus plus élevés pour les écuries.

Les membres du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA ont ainsi approuvé cette proposition lors d'une réunion récente, finalisée au siège de la FIA, à Paris, par Alejandro Agag (fondateur et président de la FE) et Jean Todt (président de la FIA) la semaine dernière.

"La création et le développement de la Formule E ont été une grande aventure", déclare Todt. "Je suis fier de confirmer aujourd'hui son statut de Championnat du monde FIA. Depuis que nous avons commencé ce périple, la Formule E a connu une croissance fulgurante. En si peu de temps et avec l’arrivée de deux nouveaux grands constructeurs automobiles ayant rejoint le championnat en début de saison [Mercedes et Porsche, ndlr] portant leur nombre total à dix, la série s’est avérée pertinente pour toute l’industrie automobile. L’engagement et le professionnalisme de ces constructeurs et de leurs équipes respectives se reflètent dans la qualité des pilotes présentés, et s'améliorent saison après saison. Depuis la première course à Pékin en 2014 et avec chaque E-Prix par la suite, la Formule E prouve que le concept de course électrique à la pointe de la technologie fonctionne."

"Notre ambition a toujours été de devenir un jour un Championnat du monde FIA", ajoute Agag. "Tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent avait pour objectif d’atteindre ce moment si particulier de notre Histoire. Réussir cet exploit et obtenir le statut de Championnat du monde FIA confère plus de crédibilité à ce qui est déjà un véritable système de courses et à un spectacle sportif d’ores et déjà spectaculaire. Cet accord et cette annonce placent réellement la Formule E au premier rang des courses internationales de monoplaces. Un effort considérable a été déployé par toutes les personnes impliquées et cela n’aurait jamais pu être possible sans le soutien du président de la FIA, Jean Todt, de la fédération et sans le dévouement et l'engagement de nos équipes et de nos partenaires. Nous pouvons maintenant dire que nous l'avons fait. Mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre sous la bannière Championnat du monde ABB FIA Formula E. "