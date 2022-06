La Formule E, laboratoire de Shell pour les fluides de demain

Charger le lecteur audio

Depuis plus d’un an, les pétroliers sont au centre des projecteurs en Formule 1, avec le développement des biocarburants, plus propres, qui seront introduits dans la discipline reine en 2026, lors du prochain changement majeur d’unités de puissance. Mais pour Shell, qui est autant impliqué en F1 (en particulier avec Ferrari) qu’en Formule E, il ne s’agit pas du seul projet d’envergure en cours.

Partenaire majeur de Nissan e.dams, le pétrolier anglo-néerlandais est aussi fortement lié au championnat de monoplaces électriques. Afin de performer, une Formule E a besoin de lubrifiants et d’autres fluides, notamment au niveau de la transmission. Shell a entamé son partenariat avec l’écurie franco-japonaise en novembre 2018, dans le but de se servir du championnat comme d’une plateforme d’essais pour développer ses produits dédiés aux véhicules électriques. En 2021, pour l’E-Prix de Monaco, le lien entre les deux entités s’est consolidé avec l’arrivée de la toute nouvelle unité de puissance de Nissan et la dernière génération de fluides de Shell, spécialement conçue pour cette nouvelle pièce.

La génération actuelle de ces monoplaces permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Elle est propulsée par une batterie capable de développer 250 kW, ce qui se traduit par une vitesse maximale de 280 km/h. Si ces performances seront améliorées l’an prochain avec l’arrivée de la Gen3 en Formule E, les voitures actuelles sont déjà le fleuron de la mobilité électrique. Dans un secteur qui se développe à grande vitesse, une grande flexibilité et une capacité d'adaptation à toute épreuve sont primordiales.

"Shell est un partenaire clé pour notre équipe de Formule E", expliquait en 2021 le directeur de la section sportive de Nissan, Tommaso Volpe. "Nous continuons à compter sur eux pour innover, alors que nous nous efforçons ensemble d'améliorer notre compétitivité à chaque course. Il est essentiel que nous optimisions les performances et la longévité de notre nouveau groupe motopropulseur de Formule E Gen2 grâce à une lubrification et un refroidissement efficaces, et les E-Fluides sur mesure de Shell sont conçus spécifiquement pour les conditions extrêmes de la compétition."

Photo de: Shell

Si les liens entre la course et le marché automobile sont parfois flous, l’impact du partenariat se traduit déjà pour Shell et Nissan, alors que les deux compagnies ont pour objectif d’être neutres en carbone d’ici 2050. "Bien entendu, pour Nissan, pionnier mondial de la production de véhicules électriques, nous recherchons les mêmes performances de lubrification, de refroidissement et de longévité pour les groupes motopropulseurs de nos voitures électriques routières", poursuivait Volpe. "Les véhicules électriques sont à l'avant-garde de la mobilité moderne, et la Formule E est à l'avant-garde de la technologie des véhicules électriques", déclarait quant à lui le vice-président de la mobilité chez Shell, István Kapitány, pour justifier le partenariat.

D’autant que les innovations en provenance de la Formule E sont accessibles à tous. L’engagement de Shell a permis à l’entreprise de développer, de tester et d’optimiser ses produits dans les conditions extrêmes de la course, avant de les adapter pour leur consommation par les particuliers. Le pétrolier propose aujourd’hui des E-Fluides et E-Lubrifiants haute performance, améliorant ainsi l’efficacité et la fiabilité des véhicules électriques. D’ailleurs, Shell ne s’arrête pas aux voitures électriques, puisque les fluides ont également été pensés pour les camions de livraison électriques ou les bus à hydrogène. Et tous sont passés par la Formule E avant d’être commercialisés.

En plus de proposer une compétition acharnée qui implique les plus grands constructeurs automobiles et des pilotes de renommée mondiale, la Formule E permet également aux différentes parties prenantes d’imaginer et de tester les produits de demain, qui nous permettront de vivre dans un monde plus propre. C’est le rôle clé que doivent jouer les sports mécaniques dans la transition du marché automobile vers l’électrique.