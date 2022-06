Giovinazzi a besoin de temps pour décider de son avenir en Formule E

Charger le lecteur audio

Après avoir perdu sa place au sein d'Alfa Romeo et quitté la Formule 1 à la fin de la saison dernière, Antonio Giovinazzi s'est dirigé vers la Formule E. Les performances de l'Italien dans le Championnat du monde des monoplaces électriques ont toutefois été peu étincelantes, le pilote Dragon/Penske Autosport ne pouvant se vanter que d'une seizième et avant-dernière place au E-Prix de Monaco comme meilleur résultat cette saison.

Lanterne rouge du classement général, Giovinazzi n'est pas encore certain de poursuivre l'aventure en Formule E. Interrogé par Motorsport.com sur son avenir, le vice-champion 2016 du GP2 se laisse encore quelques courses pour observer l'évolution de sa courbe de progression.

"Je ne sais pas encore, je veux encore faire quelques courses ici pour comprendre si je peux m'adapter davantage à cette voiture", répond Giovinazzi. "Pour l'instant, la saison a été difficile, c'est assez clair. Mais j'attends de voir ce que j'aimerais faire l'an prochain. Bien sûr, j'ai des options. Je veux m'assurer laquelle est la meilleure pour ma carrière. C'est encore trop tôt mais j'espère que le mois prochain je pourrai y voir plus clair."

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport

Ce week-end, la Formule E se rend en Indonésie pour y organiser l'E-Prix de Jakarta inaugural. Et avec des températures supérieures à 30°C et plus de 70% d'humidité prévues le jour de la course, les pilotes et les voitures seront mis à rude épreuve. Giovinazzi y voit néanmoins une opportunité de signer un bon résultat, avançant le fait que tous les pilotes de grille devront composer avec un circuit qu'ils ne connaissent pas.

"Ces conditions seront difficiles pour la voiture et pour la température de la batterie, donc il sera important d'essayer de comprendre jusqu'où nous pourrons attaquer en course", ajoute-t-il. "Nous ne savons pas quel niveau de grip nous aurons sur le tarmac, s'il y aura des bosses ou non."

"Mais ce sera nouveau pour tout le monde, donc je pense que ça m'aide un peu. À part Monaco, tous les circuits [de Formule E] étaient nouveaux pour moi. [Les autres pilotes] sont déjà allés plusieurs fois sur des circuits comme Berlin. Pour moi, c'était la première fois. Donc ça pourrait m'aider, j'espère que nous connaîtrons un meilleur week-end."