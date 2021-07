La Formule E au Canada et en Afrique du Sud en 2022

Réuni ce jeudi, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a dévoilé la première ébauche du calendrier de la saison 2021-2022 du Championnat du monde de Formule E. Si l'appellation officielle demeure sur deux années, on se dirige néanmoins – comme cette saison – sur une campagne dont toutes les manches seront disputées en 2022.

Au total, douze week-ends sont réservés, dont quatre pourraient accueillir un double E-Prix, tandis qu'un créneau demeure à attribuer au mois de juin. La saison prochaine devrait donc compter un total de 16 manches. Une nouvelle fois, Paris ne figure pas dans ce calendrier, alors que l'épreuve autour des Invalides n'a plus eu lieu depuis que la crise sanitaire a éclaté au printemps 2020.

Dans sa mouture actuelle, le championnat 2020 s'ouvrirait au mois de janvier en Arabie saoudite, à Diriyah, pour s'achever au mois d'août à Séoul, en Corée du Sud, pays qui tente depuis plusieurs années d'organiser une épreuve de la discipline 100% électrique. Parmi les nouvelles destinations, on note également l'apparition de l'Afrique du Sud, avec une course prévue au Cap, et du Canada, qui accueillerait la Formule E à Vancouver.

L'E-Prix de Mexico retrouvera son circuit habituel dans la capitale mexicaine tandis que la manche chinoise est de retour mais n'a pas encore de circuit attitré. Organisé une année sur deux depuis qu'il existe, l'E-Prix de Monaco devrait cette fois-ci avoir lieu pour la deuxième année consécutive, une première.

Par ailleurs, le Conseil Mondial a également approuvé un amendement de la réglementation en vigueur, donnant au directeur de course la possibilité de faire reprendre par un départ arrêté une course qui était neutralisée derrière la voiture de sécurité, notamment en cas de pluie. Cette nouveauté sera introduite dès ce week-end, à l'occasion du double E-Prix de New-York.

Calendrier 2021-2022 de la Formule E

Date Pays Ville 28 janvier 2022 Arabie saoudite Diriyah 29 janvier 2022 Arabie saoudite Diriyah 12 février 2022 Mexique Mexico 26 février 2022 Afrique du Sud Le Cap 19 mars 2022 Chine NC 9 avril 2022 Italie Rome 30 avril 2022 Monaco Monte-Carlo 14 mai 2022 Allemagne Berlin 4 juin2022 NC NC 2 juillet 2022 Canada Vancouver 16 juillet 2022 États-Unis New-York 17 juillet 2022 États-Unis New-York 30 juillet 2022 Grande-Bretagne Londres 31 juillet 2022 Grande-Bretagne Londres 13 août 2022 Corée du Sud Séoul 14 août 2022 Corée du Sud Séoul