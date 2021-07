L'E-Prix de Paris reviendra en 2023 avec un nouveau tracé

La FIA a dévoilé cette semaine la première version du calendrier 2021-2022 de la Formule E, auquel une date reste encore à attribuer. Ce ne sera pas pour l'E-Prix de Paris, qui pour la troisième année consécutive n'aura pas lieu, mais l'avenir de la manche française n'est pas forcément menacé pour autant.

Le championnat tout électrique compte bien retrouver les rues de la capitale dans deux ans sur un tracé modifié et adapté à la nouvelle génération de monoplaces qui entrera en compétition cette même année. Cofondateur et patron de la Formule E, Alberto Longo a confirmé ce scénario, alors que l'E-Prix de Paris n'a plus eu lieu depuis 2019, d'abord en raison de la crise sanitaire.

Long de 1,921 km, le circuit temporaire des Invalides qui était utilisé ces dernières années nécessitera d'être repensé, si ce n'est abandonné pour un autre projet, car il est jugé trop court pour les futures monoplaces Gen3, qui seront plus puissantes. "C'est probablement la raison pour laquelle nous avons décidé d'y aller dans deux ans : pour nous donner un peu plus de temps afin de planifier", explique Alberto Longo.

"Les relations avec la ville de Paris et sa maire sont fantastiques", assure-t-il. "Ils veulent vraiment que nous ne restions pas seulement pour la durée que nous avions déjà convenue, mais aussi pour une durée plus longue. Nous sommes vraiment ambitieux. La prochaine course à Paris sera complètement différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent."

Concernant le calendrier de la saison prochaine, qui se rendra dans de nouvelles villes comme Vancouver ou Le Cap, la place qui n'est pas encore attribuée est en fait déjà réservée pour une course en Indonésie, à Jakarta. L'offre de la ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas, devra donc patienter. Cette épreuve manquante devrait être officialisée lors du prochain Conseil Mondial du Sport Automobile, prévu en octobre prochain.

"Nous ne pouvons pas dire pourquoi nous avons mentionné une course à confirmer", admet Alberto Longo. "Mais en gros, nous avons un contrat avec Jakarta en Indonésie. Notre projet est d'aller là-bas. Mais le gouverneur a demandé un peu de temps avant d'annoncer la course."

Par ailleurs, l'E-Prix de Santiago devrait faire son retour en 2023 pour accentuer la présence de la Formule E en Amérique du Sud, alors qu'un report de l'édition 2022 a été décidé après les récentes élections municipales qui ont eu lieu dans la capitale chilienne.

Calendrier 2021-2022 de la Formule E

Date Pays Ville 28 janvier 2022 Arabie saoudite Diriyah 29 janvier 2022 Arabie saoudite Diriyah 12 février 2022 Mexique Mexico 26 février 2022 Afrique du Sud Le Cap 19 mars 2022 Chine NC 9 avril 2022 Italie Rome 30 avril 2022 Monaco Monte-Carlo 14 mai 2022 Allemagne Berlin 4 juin2022 NC NC 2 juillet 2022 Canada Vancouver 16 juillet 2022 États-Unis New-York 17 juillet 2022 États-Unis New-York 30 juillet 2022 Grande-Bretagne Londres 31 juillet 2022 Grande-Bretagne Londres 13 août 2022 Corée du Sud Séoul 14 août 2022 Corée du Sud Séoul

Propos recueillis par Matt Kew