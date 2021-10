La Formule E va révolutionner son format de qualifications

La Formule E prépare un nouveau format de qualifications qu'elle espère introduire dès la saison 2021-2022, s'il est ratifié en fin de semaine par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

Lors d'une conférence de presse organisée au Mexique – où le championnat renouera l'an prochain avec l'Autódromo Hermanos Rodriguez –, le cofondateur de la discipline 100% électrique, Alberto Longo, a confirmé l'objectif de modification et de simplification du système. "Nous ferons débuter un nouveau format de qualifications", assure-t-il. "Nous voulons simplifier notre format. Nous revenons aux bases, mais nous voulons aussi être novateurs."

Jusqu'à présent, le championnat répartissait les pilotes en quatre groupes pour les qualifications, avec un ordre de passage correspondant à celui du championnat. Les six premiers à l'issue de cette phase obtenaient le droit de se battre pour la Super Pole.

Ce que propose désormais la Formule E, c'est de diviser les pilotes en seulement deux groupes, après quoi les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase suivante. Cette deuxième phase opposera les huit pilotes en face-à-face pour qu'il ne reste plus que quatre demi-finalistes et enfin deux finalistes qui se disputeront la pole position.

"Ce format est très compréhensible, car tout le monde comprend le fonctionnement d'un tableau final de tournoi de tennis", estime Alberto Longo, qui a soumis cette idée en partie suggérée par Sam Bird. "Visuellement, c'est très attractif, et nous offrirons quelque chose de spectaculaire à la télévision. La clé réside dans les deux premiers groupes de 11 pilotes chacun, où les pilotes auront l'opportunité de faire plusieurs tours pendant les 12 minutes de qualifications. Après ça, nous aurons les quatre plus rapides de chaque groupe."

"En quarts de finale, le plus rapide du premier groupe affrontera le quatrième du deuxième groupe, et ainsi de suite. Puis nous aurons des demi-finales, et enfin deux finalistes. Celui qui remportera ce duel sera le poleman."

La saison 2021-2022 de Formule E débutera le 28 janvier prochain en Arabie saoudite avec une double manche, avant de se rendre à Mexico pour la seule épreuve organisée en Amérique latine, le 12 février.

Propos recueillis par Luis Ramírez