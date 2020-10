COVID-19 : la Formule E reporte deux courses à venir

La septième saison de Formule E ne doit commencer que dans trois mois, mais le calendrier est déjà chamboulé. Cette campagne était censée débuter par l'E-Prix de Santiago le 16 janvier, suivi par Mexico, le 13 février, puis une double manche à Diriyah (Arabie saoudite) les 26 et 27 février, ainsi que la course de Sanya (Chine), le 13 mars.

Face à l'évolution de la pandémie de COVID-19, la Formule E n'a toutefois d'autre choix que de reporter les E-Prix de Mexico et de Sanya ; l'épreuve chinoise était déjà tombée à l'eau lors de la saison 2019-20. Le championnat tout électrique prévoit de compenser d'éventuelles annulations avec l'organisation d'une double manche à Santiago, les 16 et 17 janvier, à huis clos. Les dates de l'E-Prix de Diriyah sont maintenues aux 26 et 27 février, avec l'ambition d'accueillir des spectateurs.

De nombreux autres rendez-vous sont prévus pour le reste de la saison – Paris, Monaco, New York, Londres... – mais il faudra patienter pour en savoir plus. La Formule E indique effectivement que la suite du calendrier, après Santiago et Diriyah, ne sera confirmée que "début 2021".

